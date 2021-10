'Suso' le da millonaria suma a Amparo Grisales por chistes sobre ella

El humorista mueco de Colombia, conocido como 'Suso el Paspi' tuvo un emotivo detalle con la actriz Amparo Grisales durante su último show transmitido por 'Caracol Televisión'.



"Por cada chiste que yo haga de su edad, le doy 500 mil pesos a la fundación que usted me dijo", le aseguró en una de las emisiones de 'The Suso's Show' unos meses atrás.

Sin embargo, le aclaró que la deuda no incluía los chistes hechos anteriormente.



"Sin retroactividad porque me quiebro", aseguró entre risas. La jurado del programa 'Yo me llamo' aceptó.



Es por ello que en su último show, 'Suso' dijo ser un hombre de palabra y le pagó lo prometido a Grisales. Esta vez fueron testigos las otras celebridades que harán parte del próximo lanzamiento del concurso de imitación: Melina Ramírez, Carlos Calero, Yeison Jiménez y César Escola.



El humorista no dejó de sacarle chiste a la situación y "confesó" que no fue fácil conseguir el dinero para pagarle a Amparo. En un video muestra que tuvo, sarcásticamente, que pedirle dinero prestado a Lionel Messi, 'Epa Colombia', trabajar en un parqueadero y vender mazamorra.



Pero finalmente cumplió. 'Suso' le entró un cheque por 5 millones de pesos para la fundación 'Dejando huella' que fundó Grisales. El total daba cuenta de 173 chistes hechos por el humorista.

"Me debe más", le dijo Grisales. Sin embargo, reconoció, entre lagrimas, que rescatar perros es una de las labores más "lindas del mundo".

La labor de rescate de Amparo Grisales

A la 'Diva de Colombia' se le ha visto constantemente invitando a sus seguidores en redes sociales a ayudar al rescate de animales. Recientemente la jurado contó que una de sus mascotas fue abusada por un habitante de calle y esto le causó la muerte.



(Lea también: Liss Pereira quiere hacer un 'en vivo' sobre MasterChef: 'Tergiversan todo').



“La negrita fue una perrita que yo rescaté, la violó un indigente. Tenía una hijita, la rescatamos con la hijita”, aseguró Grisales al programa 'Los Informantes'.



En la granja de rescate ofrecen servicio de guardería, adiestramiento básico y avanzado, caminatas, recreación y deporte. También, corrección de conducta y comportamiento para caninos.

