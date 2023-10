'Suso' reveló la vez que Amparo Grisales le impuso condiciones para entrevistarla

El comediante Dany Hoyos reveló durante una entrevista el momento en el que Amparo Grisales le puso condiciones para ser entrevistada en su programa de humor 'The Suso's Show'.



En medio de una charla con la periodista Eva Rey, el paisa afirmó que la actriz lo hizo sentirse nervioso en más de una ocasión durante su asistencia en la producción. Situación que no es de extrañar, ya que la misma es reconocida por su dominante personalidad.

En una dinámica de preguntas rápidas, la española le preguntó al humorista si en algún momento sintió que debía ser cuidadoso con los cuestionamientos a sus invitados, y más si eran amigos.



Respuesta que sorprendió a varios espectadores del canal de YouTube de la presentadora, ya que sin dudarlo, Hoyos afirmó que Amparo Grisales había sido esta persona que lo había puesto a "bordear la línea". Es decir, a ir por los lados y con cuidado.



Al parecer, la jurado de 'Yo me llamo' le hizo una par de peticiones antes de aceptar la invitación, entre ellas, que el artista no le preguntara sobre un asunto en específico, del que se desconoce cuál es el tema, pero que ella insistió en que no se le mencionara para asistir.

"Con Amparo es muy gracioso porque yo le digo: 'Te voy a entrevistar' y me dice listo, 'Pero no me pregunté de tal cosa y yo respondí que de una', afirmó Hoyos en 'Desnúdate con Eva'.



Ante la sencilla exigencia, el humorista accedió a no entablar chistes ni conversación alguna alrededor de la temática, sin embargo, 'La Diva de Colombia' terminó por sorprenderlo al ella misma hablar del asunto que pidió ignorar durante le programa.



"Llegamos a la entrevista y ella menciona el tema y le digo: '¿Pero no que no te podía preguntar sobre eso?', para que me responda: 'Ay, sí, pero se me salió'", expresó 'Suso' en medio de risas.



No obstante, el comediante confirmó que tiene una gran admiración por la famosa, ya que considera que parte de su actitud e incluso su controvertida personalidad es única, por atreverse a pronunciar todos sus pensamientos, pese a que estos puedan ser criticados la mayor parte del tiempo.



"Ella es un 'hit', yo la amo porque ella es auténtica. Amparo dice lo que piensa y esté equivocada o no, estemos de acuerdo o no, ella dice su verdad. En este país necesitamos que la gente pueda decir lo que cree y que no nos ofendamos tanto. Amparo es lo máximo", finalizó el comediante.

