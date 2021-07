¿Cómo surgió el personaje de ‘Suso, el paspi’?

El comediante Dany Hoyos, muy conocido por interpretar a 'Suso, el paspi', contó en el programa 'Se Dice De Mí', de 'Caracol Televisión', cuál fue el origen de su famoso e icónico personaje.



El hombre, oriundo de Belén, Antioquia, desmintió las versiones que circulan en internet y apuntan a que el personaje es un símil de lo que hizo Jaime Garzón con 'Heriberto de la Calle'. De hecho, indica que le molesta la comparación, pues él es mucho menos político que el fallecido periodista.



"Cuando no se tiene el lenguaje para describir se compara, a mí eso me exalta un poquito. No me están comparando con cualquier pelele. Era un man muy brillante (Jaime Garzón). Suso nunca ilustra, es un vago, hablador, que se cree bonito. No me interesa hacer política porque la política en Colombia ya es un chiste mal hecho", asegura.



La idea del embolador con chaqueta a cuadros y divertidos sombreros que divierte a los colombianos los domingos a través de la televisión, surgió gracias a un ‘casting’ que Dany Hoyos hizo para una obra de teatro en el parque recreativo Tutucán, en Río Negro.



En ese momento el comediante, que previamente fue fumigador, vendedor, lavador de taxis, árbitro y trabajador de funerarias, no tenía un nombre para el personaje aún. Le llamaba 'El embolador' y ya tenía varias de las características que hoy representan al personaje 'nacido' oficialmente el 8 de diciembre del 2000.



"En un 90% el personaje le debe su preparación a ese director que tuvieron en Tutucán", indicó el humorista Crisanto Vargasvil.



Finalmente, la decisión de llamarlo 'Suso' la tomó el pueblo, después de una encuesta que realizó Dany Hoyos.



"El personaje no se llamaba 'Suso' al principio, le decíamos 'El embolador' que llegaba a Tutucán en un globo (...) le dijimos a la gente que metiera el nombre en una urna y nos gustó 'Suso'. En Ituango, donde yo me críe había un señor que se llamaba Suso que era un campesino, y me recordaba eso y me parecía bacano. Suso también es Jesús en Antiqueño", dijo el humorista.



De igual manera, indican en el programa que lo del 'paspi', es porque "él era muy pretencioso con su belleza y siempre le decía a los demás 'masmi'".



"Suso es la demostración de todos los estereotipos de belleza al contrario. Mi idea es que la gente lo quiera a pesar de lo que ve, para que entienda que lo importante es lo que va por dentro", concluye el antioqueño.



De igual manera, indicaron que 'Suso' fue creado a partir de la ruralidad de Antioquia, pues "surgió como una propuesta de hacer un personaje que era común a todos los pueblos antioqueños de principios del siglo XX".



Tendencias EL TIEMPO