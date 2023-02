Sigue avanzando ‘Survivor: la isla de los famosos’. Con el paso del tiempo no solo las pruebas se hacen más compiladas, sino también la convivencia entre los participantes, quienes conviven en la selva al límite de sus capacidades y bajo el inclemente sol tropical.



(Lea: Melissa Martínez tuvo un desastroso accidente en su edificio: 'Se dañó todo').

Algunos no ha resistido los impases de la competencia y han sorprendido a sus fanáticos abandonando las grabaciones, entre ellos, el exfutbolista Macnelly Torres, la DJ Marcela Reyes, Mateo Carvajal y la empresaria Manuela Gómez.

Usted a mí no me conoce, usted tiene su criterio y yo tengo el mío FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, se suscitó un hecho bastante llamativo entre Juan Palau y Wilder Medina, integrantes del equipo Koi, quienes fueron los protagonistas de una acalorada discusión porque el ex Independiente Santa Fe estaba acusando al cantante de hacer trampa en la prueba de liderazgo.



(Lea: ‘Poncho’ Zuleta regaló lujosa camioneta a María Marriaga, su joven novia).



En ese orden de ideas, los competidores debían adivinar cuántos triángulos había en el tablero. Cada uno tenía que mirar detalladamente para poder dar con la respuesta correcta. Sin embargo, todo parece indicar que el artista pudo observar el número correcto antes de participar.



El hecho causó inconformismo con otros integrantes del grupo. 'Tatán' Mejía, presentador del show, llamó a Palau y a Catherine Mira, quien obtuvo el otro número correcto para conversar sobre la situación. Finalmente, se decidió que la actriz ganara la prueba.



No así, las rencillas entre Medina y Palau siguieron y el ambiente entre el equipo se hizo notablemente tenso: “Usted a mí no me conoce, 'mostro'. Usted tiene su criterio y yo tengo el mío. Yo sé lo que hice y usted piensa otras cosas. siempre hay dos caras de la moneda”, expresó el cantante.



(También: Iván Lalinde critica aspecto de Karol G en canción con Shakira: 'Chimoltrufia').

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO