¿Surgió el amor en Yo me llamo? Elvis Crespo y Shakira confirmaron que están saliendo

‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la séptima etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 56 de la competencia, dos imitadores sorprendieron al jurado, sus compañeros y los presentadores, pues la ‘doble’ de Shakira fue la encargada de abrir el show de la noche y al finalizar la interpretación de ‘Te felicitó’, compartió una emocionante noticia.



Al terminar la interpretación, Melina Ramírez le preguntó a la imitadora de Shakira, si había alguien especial que lo motivara a dar su show en el diamante de ‘Yo Me Llamo’, a lo que ella respondió que sí y se trataba de alguien que estaba ahí con ella, al darse cuenta, que se refería al ‘doble’ de Elvis Crespo, la presentadora lo llamó para interrogar a la pareja.

Ramírez descubrió que durante los últimos ciclos, la pareja se ha apoyado mutuamente y compartido momentos muy especiales, por lo que ha surgido el amor y están iniciando una relación.



‘Yo me llamo Elvis Crespo’ confesó que sus peculiares movimientos pélvicos, no solo han conquistado al público y al jurado, sino también a ‘Yo me llamo Shakira’. De inmediato, los demás imitadores y Melina Ramírez le piden un beso a la pareja.



Para la sorpresa de todos, los ‘dobles’ cumplen la petición y le regalaron un beso a Colombia, por lo que el jurado, se emociona, y aseguran que se alegran de que hayan conocido a su persona especial en la Escuela de Yo me llamo.

“Es bonito cuando dos personas se apoyan y fluye más allá del arte, el querer estar por alguien, entonces aquí permanecemos dándola toda”, agregó el imitador de Elvis Crespo.



Al finalizar la presentación de los seis imitadores, el jurado escogió a los tres imitadores que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación: Ángela Aguilar, Miguel Bosé y Vicente Fernández.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor y escogió a ‘Yo me llamo Celia Cruz’ como la mejor imitadora de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 10 millones de pesos.

