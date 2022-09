El actor Santiago Alarcón se encuentra bajo la lupa de los medios de comunicación y las redes sociales, luego de que la semana pasada hiciera una denuncia pública contra un joven que lo “acosa y le dice que es su hijo desde hace cuatro años”; sin embargo, hasta este momento tomó la determinación de hacer visible el problema porque, según él, pensó que todo se trataba de una broma.



El artista, de 42 años, realizó una extensa pieza audiovisual que fue compartida en su cuenta de Instagram a sus más de 1.3 millones de seguidores, quienes desde el minuto uno le han mostrado su apoyo.



“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, así inició el video el artista recordado por protagonizar la serie ‘El man es Germán’.



“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, agregó.



Ante el hecho, Alarcón asegura que teme por su vida y la de su familia, pues este hombre supuestamente ha venido acechándolo en su lugar de trabajo. Es más, en el programa ‘Lo sé Todo’ se mencionó que el involucrado habría asistido a una obra de teatro del actor para hablar con él.



El demandante dice que el actor lo amenazó de muerte

Por su parte, el hombre, identificado por Alarcón como Diego Galeano, no se quedó atrás y expresó su versión al programa de televisión ‘Lo Sé Todo’ mostrando los papeles de la demanda. Allí mencionó que intentó buscar a su supuesto padre en una de sus obras de teatro, pero las cosas no salieron como lo esperaba.

“Fuimos a los camerinos y le dije que si podía hablar dos minutos con él (Alarcón) a solas y me dijo que sí. Él se puso a gritar, a decirme un poco de groserías y me empujó”, aclaró el demandante.



“Me dijo que me iba a mandar a matar. Entonces yo le dije : ‘¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre?’ Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, comentó.



Estos supuestos ya están bajo la investigación de las autoridades, pues el hombre, quien cumpliría 30 años de edad, interpuso otra demanda por lesiones personales y amenazas de muerte.

Piden acompañamiento psiquiátrico



Alarcón ya tuvo contacto con la mamá y el hermano del sujeto, gracias a una información que recibió por redes: “Son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá exiliado, llevan más de 15 años allá. Óscar Galeano, quien dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992 en su casa, por parto natural, todo esto dicho por su mamá”..



De acuerdo con la madre del sujeto, Galeano ha atravesado por una diversidad de tratamientos psiquiátricos, “pero no se ha logrado controlar su trastorno”: “Cuando él se obsesiona con alguien es difícil sacarlo de ahí. La mamá me dijo que tenía ese problemita, pero que era buena persona”.



El artista hizo un llamado a que se le brinde ayuda profesional a este personaje y no abandonarlo a su suerte con un tema mental tan peculiar y que le puede traer problemas graves.



“En ningún momento nuestra intención es perjudicarlo, nuestro deseo es que pueda encontrar ayuda”, puntualizó ‘Chichila’ Navia, esposa de Santiago Alarcón.

