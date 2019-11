Supuesto escándalo que hizo que Bolsonaro cambiara de vicepresidente

El diputado brasileño Luiz Philippe de Orleans e Bragança era el candidato opcionado del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para que fuera su fórmula vicepresidencial en vísperas de las elecciones de octubre de 2018.



Sin embargo, la decisión cambió a última hora debido a que se conoció un supuesto dosier de fotos de Bragança en una orgía gay.

Por esta razón Bolsonaro se decidió por el general retirado Hamilton Mourão, quien asumió el despacho del Palacio de Planalto, en Brasilia, tras el triufno en las elecciones.



Ahora, después de 11 meses de estar en la presidencia, Bolsonaro se habría dado cuenta de que el escándalo era falso.



“Deberías haber sido mi vice, y no Mourão. Me equivoqué y ahora no hay como volver atrás”, le dijo el presidente a Bragança, según el diario Folha de Sao Paulo.

El diario El País, de España, aseguró que el propio Bolsonaro habría reconocido públicamente que Gustavo Bebianno, su ex brazo derecho, armó un dosier en contra de Bragança y con base en ello había decidido no tener en cuenta su nombramiento.



El diputado federal, por su parte, habría catalogado la situación como una 'fake news' las supuestas orgías.



"No soy gay ni sé dónde se hacen orgías (...) Quizás eso me traiga puntos entre la comunidad LGBT", dijo el político en una nota de voz que les mandó a sus aliados, según el diario español.

Bragança, de 50 años y quien desciende de la familia real brasileña que gobernó el entonces Imperio de Brasil hasta 1889, se estrenó en la política en 2018, tras ganar un lugar como diputado por el Partido Social Liberal (PSL), con 118.457 votos.



Hace poco, informan medios internacionales, habría decidió abandonar las filas del PSL por un llamado que les hizo a 53 diputados Bolsonaro, quien se alejó del partido para crear uno nuevo: Alianza por Brasil.



26 de ellos, siguieron al mandatario, entre ellos Bragança, demostrando toda su lealtad e impulsando a Bolsonaro a contarle las razones por las que había desistido no nombrarlo su vicepresidente.



El mandatario brasileño tomó la decisión de crear una nueva colectividad por las peleas públicas que estaba teniendo con otros líderes del PSL y por las acusaciones en su contra de corrupción durante el proceso electoral.

