El dilema amoroso de Anuel AA no para. Desde que iniciaron los rumores sobre su supuesto divorcio con la dominicana Yailin, ‘La más Viral’, se ha vinculado al cantante con una modelo e influencer colombiana hasta ahora desconocida por los medios de comunicación y la opinión pública.



Se trata de Shaarzal Moriel, quien en los últimos días ha estado publicando una serie de fotografías y videos que apuntan a que podría ser la nueva pareja sentimental del boricua. Sin embargo, el artista no ha salido a confirmar ni desmentir lo dicho en las diferentes plataformas digitales.



Lo cierto es que el avispero se volvió a alborotar luego que Moriel realizará una transmisión en vivo en su perfil de Instagram, dónde le ‘cantó la tabla’ a sus detractores y no escatimó en revelar algunos detalles que podrían dar luces del presunto amorío.



“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy hasta casar, que el anillo y yo ni por cerca parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué”, dijo Shaarzal en sus redes sociales.



“Yo desde el principio dije, amigos de ahí para allá, que inventen cosas. Yo lo que les puedo decir ahorita para que quede claro, es que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero. Y eso que yo no lo busco. Me busca, porque si tú me buscas…”, afirmó la joven.



Esto se suma a los rumores de infidelidad que se le atribuían a el intérprete de 'Reloj', pues también se le relacionó con Roxana Somoza, una tiktoker hondureña, quien aseguró que había tenido un romance con él hace algunos meses.



Por lo pronto, será cuestión de esperar para que el reggaetonero le aclare a sus fanáticos que sucede al interior de su todavía vigente matrimonio y si, por el contrario, ya es cuestión del pasado y está buscando una nueva etapa amorosa en tierras colombianas.



