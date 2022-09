El cantante de reggaeton Anuel AA otra vez se encuentra en el ‘ojo del huracán’, dadas las especulaciones de su supuesta separación con la cantante Yailín y su hipotética novia colombiana.

Shaarza Moriel ha salido en varias oportunidades a hablar del artista urbano y un supuesto romance; sin embargo, es una situación que el artista no ha comentado, pero que sí ha generado revuelo entre sus seguidores.



La colombiana ha mantenido en alerta a los internautas y fanáticos de Anuel, ya que en las historias de Instagram la ‘gamer’ ha posteado varias historias en los conciertos del intérprete de ‘Adicto’, ‘Culpables’, ‘Secretos’, entre otras canciones.



(Puede ser de su interés: Yailin, la más viral, hizo una fuerte advertencia a todos sus ‘haters’).



No obstante, la mujer no aparece al lado de Anuel, sino a espaldas de él, como si estuviera solo grabándolo. De igual manera, a través de historias, ha subido supuestas evidencias de que el cantante urbano no la ha bloqueado como suele hacerlo con aquellas mujeres que inventan romances con él.

Pero el tema no para ahí, además de insistir una supuesta relación con el intérprete de ‘Jeepeta’, le ha enviado indirectas a Yailin.



En una ocasión, la dominicana mostró un ramo gigante de rosas que Anuel le había enviado y, ante eso, la mujer, que asegura sostener una relación con el artista, expresó que Yailín no fue la única que recibió dicho obsequio.

(Lea también: ¿Karol G desarchivó las fotos con Anuel AA de su Instagram? ¿Volvieron?).



​Recientemente, la misteriosa mujer apareció de nuevo, esta vez, lanzando lo que serían indirectas en sus redes sociales. Según dijo, no le importa cada comentario negativo que recibe y hace lo que quiere con Anuel sin importarle su matrimonio.



“Que le valga, si el man es casado, pero no castrado. En mi caso las cosas se hacen como yo quiero. ¿Por qué? Porque yo no necesito nada de un tipo, ni amor ni dinero. Eso de los lujos me los doy yo sola y si quiero hasta lo puedo mantener yo… si yo quiero, hago y deshago y él CALLADITO. ¿Por qué? Porque la que pierde no soy yo… la de la buena vida soy yo, la de la PLATA SOY YO y si me da la gana, me voy con otro y no puede reclamar nada porque la que manda soy yo”, escribió la mujer.

Hasta el momento no hay reacciones ni del cantante ni de su actual esposa, por lo que varios internautas todavía se mantienen al tanto para conocer saber más de la llamada Shaarza Moriel.

