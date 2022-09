No para la polémica en la vida amorosa del cantante puertorriqueño Anuel AA. Todo parece indicar que su divorcio con su esposa Yailin, ‘La más viral’, es todo un hecho y las presuntas parejas sentimentales que rodean su vida ya han empezado a empapar las portadas de los principales medios de comunicación.



Una de ellas es la modelo colombiana Shaarza Moriel, quien a través de su perfil personal de Tik Tok se ha mostrado abierta a charlar sobre el boricua y la relación que sostienen.

Su primera aparición pública que la relacionaba con el intérprete de ‘Reloj’, se hizo a inicios de septiembre, cuando le ‘cantó la tabla’ a los detractores que la acusaban de haber sido la principal razón por la que se dañó el matrimonio entre el isleño y la dominicana.



“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy a casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué ”, dijo Moriel.



“Yo desde el principio dije: amigos de ahí para allá, que inventen cosas. Yo lo que les puedo decir ahorita para que quede claro, es que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero. Y eso que yo no lo busco. Me busca, porque si tú me buscas…”, agregó.



Esto hizo que los rumores de una supuesta infidelidad entre la colombiana y el cantante haya sido el detonante para que la aún no confirmada separación con Yailin se haya suscitado.



¿Se confirmó el nuevo romance?

Ahora, parece que ha dado la prueba reina de que su vínculo con Anuel AA es real y que muy probablemente estén intentando una relación sentimental, pues en una seguidilla de grabaciones en sus historias en Instagram mostró que estaba en compañía del artista.



En la imágenes se ve el panorámico de un lujoso Lamborghini, mientras el artista sostiene el volante por una gran autopista. No obstante, en una historia anterior tomó una fotografía del vehículo y de fondo puso ‘You’, una canción de Romeo Santos.



Es prudente resaltar, que estos son solo rumores y tanto Emmanuel Gazmey, nombre de pila del cantante, y Moriel no han salido a desmentir o confirmar cuál es la verdadera razón por la que se les ha visto juntos.



