Las fotos del supuesto ‘rostro de Dios’ que apareció en unas nubes

El pasado sábado 16 de octubre, durante la procesión del señor del gran poder en Sevilla, España, algunos feligreses decidieron tomar fotos del evento religioso y postearlas en redes sociales.

Entre las imágenes hubo algo que encendió las alarmas de los internautas. Ellos, en muy poco tiempo, viralizaron las imágenes debido a su supuesto contenido ‘milagroso’.

Las primeras fotografías fueron tomadas por Ignacio Fernandez Barrionuevo, un habitante de Sevilla, que publicó las imágenes en su cuenta de Facebook.



Él no se había dado cuenta de lo que había retratado, pero un amigo suyo le informó: la supuesta silueta del ‘rostro de Dios’ se veía de las nubes.



“El día de la procesión me fui a las 7 de la mañana para coger sitio, porque la procesión salía a las 9 am. Llegué temprano porque valía la pena. Cuando el Señor salió en toda la plaza, que estaba llena de gente, se hizo el silencio. Cuando el Señor pasó por donde yo estaba le hice unas fotos con el móvil, no me llevé la cámara porque me daba pereza. Después las subí a mi cuenta de Instagram y Facebook , firmadas, porque hay quienes toman las fotos sin permiso. Y después me fui al trabajo”, contó Fernandez en conversación con el medio católico ‘ACI prensa’.



Fernandez dice que su compañero lo llamó y le dijo que girara su celular para ver detalladamente el rostro.



Cuando lo hizo quedó ‘en shock’.



“Ahí, de verdad, se me pusieron los pelos de punta. ¿Pero cómo es esto? Yo sé que es una nube, evidentemente que lo es, pero yo soy creyente y la naturaleza está hecha por Dios y Dios tiene muchas maneras de manifestarse, en el arte, en la música, en todo… Y quien quiera creer que crea”, expresó al medio religioso.



Las fotografías le han dado la vuelta al mundo y algunos creyentes han manifestado que es la presencia de Dios visible gracias a la procesión.



“Se me han puesto los pelos de punta. Que fotón” y “Dios en la tierra y Dios en el cielo de Sevilla! Como tu dices, que cada uno piense lo que quiera, pero no hay más ciego que el que no quiere ver” son algunos comentarios de los internautas.



La foto de la nube con forma del supuesto rostro del ‘creador’ tiene más de 400 reacciones, 102 comentarios y ha sido compartida más de 1.100 veces.



¿Por qué 'aparecen' rostros en las nubes?

Un estudio realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur y publicado en la revista 'Psychological Science' explica por qué nuestro cerebro es capaz de formar rostros, figuras o añadirle algún significado a las nubes o a cualquier otro objeto.



Los investigadores mencionan que este efecto es producido por la pareidolia, un fenómeno psicológico desarrollado por los seres humanos como un sistema de defensa durante miles de años de evolución.



Es más, según lo dicho por el estudio, los seres humanos tenemos una área especifica en el cerebro para el reconocimiento de rostros: el área fusiforme facial (AFF).



"Nuestro cerebro ha evolucionado para facilitar la interacción social y esto influye en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. Existe una ventaja evolutiva en ser realmente bueno o realmente eficiente en la detección de rostros; es importante para nosotros socialmente", dijo Colin Palmer, científica encargada de la investigación.



"También es relevante para detectar depredadores. Pero se observa que hemos evolucionado para ser tan buenos en la detección de caras que esto puede generar falsos positivos, como cuando ves caras que realmente no están allí. Sin embargo, es mejor tener un sistema demasiado sensible que uno que no lo es", agregó.

