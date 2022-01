En los últimos días ha circulado en redes sociales un enlace que dirige a un portal que presenta información engañosa y que suplanta la línea gráfica de EL TIEMPO. Lo hace para difundir un contenido mentiroso sobre supuestos tratamientos contra la diabetes.

En el texto presenta a un supuesto médico endocrinólogo llamado Carlos Ballesta López, de quien no hay relación alguna con nuestro medio de comunicación, y testimonios que hablan de tratamientos contra esta enfermedad. No obstante, EL TIEMPO no tiene relación alguna con este tipo de contenidos que buscan engañar en Internet.



EL TIEMPO Casa Editorial se permite informar que ese contenido no tiene relación alguna con los contenidos publicados en nuestro sitio web o en nuestra edición impresa.



La forma en que dicho contenido presenta la información no hace parte de los protocolos de periodismo que caracteriza a EL TIEMPO, que verifica y contrasta con rigor la información.

El sitio web presenta fotografías sin créditos y testimonios sin verificar. EL TIEMPO no tiene relación alguna con este contenido. Foto: EL TIEMPO

Tampoco se ha autorizado a terceros el uso de su imagen y ni de su nombre para difundir este tipo de información en otros sitios diferentes al de WWW.ELTIEMPO.COM.



Al respecto, EL TIEMPO advierte los riesgos y consecuencias en la salud de las personas al seguir este tipo de información que parte de prácticas de engaño para transmitir su mensaje.



EL TIEMPO



