Supervise el Instagram de sus hijos con estas herramientas de control gratuitas

A medida que el internet y la tecnología avanza, los padres de los jóvenes de todo el mundo se han tenido que enfrentar a diversos desafíos y uno de ellos es asegurarse que sus hijos estén utilizando la red y las redes sociales de forma segura y responsable.



Para que este trabajo sea más fácil, Instagram habilitó tres nuevas funciones gratuitas que permiten a los padres supervisar y controlar la actividad de sus hijos en la app de Meta.

Gestione el tiempo que su hijo pasa en la app

Instagram ha implementado dos funciones que permiten establecer límites de tiempo diario o programar descansos en los que los adolescentes no puedan utilizar la aplicación.



La primera función se llama 'Modo silencioso' en la que la persona no recibirá notificaciones. Además, esto enviará respuestas automáticas y le avisará a la comunidad que no está disponible en determinados periodos de tiempo.







La segunda es 'Tomate un descanso' que permite crear recordatorios en la pantalla completa para que la persona tome un descanso de la app. Esta ayuda a evitar afectaciones en los ojos o que la aplicación se convierta en una adición.

Verifique los perfiles de quienes siguen a sus hijos

Para abordar esta inquietud, la aplicación permite que usted pueda verificar los perfiles de las personas que siguen sus hijos y aquellos que sean desconocidos o sospechosos los podrá bloquear. Además, los padres también podrán ver cuántos amigos tienen en común con esas cuantas.

Esta función permite que los padres revisen las personas que sigue y siguen a sus hijos. Foto: Instagram

Controle la noche de sus hijos

Instagram lanzó la función de 'Avisos nocturnos', con esta opción la app le enviará a la persona notificaciones cuando pasa más de 10 minutos en secciones como Reels o IGDM (Mensajes directos) en la noche.







Además, estos les recordará que es tarde y les animará a abandonar la aplicación, promoviendo así una rutina de sueño saludable.







