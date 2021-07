Maltrato animal: mascota de 'Supermán' López perdió el ojo tras ataque

El ciclista colombiano Miguel Ángel López, apodado 'Superman' López, se encuentra participando actualmente en el Tour de Francia. Tristemente, una noticia de maltrato animal hacia su perrita 'Ginger' le llegó en medio de la competencia.



El pasado 30 de junio, en la Vereda Chincuá, en Pesca, (Boyacá) se presentó el hecho de intolerancia. Al parecer, un hombre, identificado como Rodrigo Farias, le pegó con un palo a la mascota de raza Border Collie y de 6 meses de edad, cuando esta correteaba a unas gallinas.



Según cuenta a 'W Radio' Natalia Acevedo, esposa del ciclista que hoy corrió la octava etapa del Tour, “los tres cachorritos de seis meses, se fueron a la finca de un vecino y estaban correteando las gallinas. No mataron ninguna y el vecino Rodrigo Farías agredió al animal y el perrito llega hasta el otro día a la casa con su ojito perdido”.



La familia de 'Superman' llevó a 'Ginger' al veterinario, en donde intentaron salvarle el ojo. Sin embargo, esto no fue posible y tuvieron que extraerlo. “Uno no puede explotar en la ira y atentar contra la integridad física de un animalito que no hizo nada”, aseguró Acevedo.



Sobre la reacción del ciclista, que se encuentra actualmente en el viejo continente, su compañera sentimental aseguró que se siente "devastado" debido a que "él quería mucho a ese animalito, como pueden verlo en el las fotos”.



Aunque no querían contarle para no hacerlo sentir "mal" al final decidieron darle la noticia, a lo que él pidió que “lleváramos los tres cachorros, que son ovejeros, a la finca de un amigo en Pesca para que lo criaran para pastoreo".



En una publicación que compartió Natalia en su cuenta de Twitter, se aseguró que demandarán al responsable de la perdida del ojo de su perro. "La familia López Acevedo rechaza el maltrato animal. Como familia amante y respetuosa de los animales interpondrá una demanda y pone en conocimiento público este maltrato frente a un cachorro que solo jugaba", escribió junto a unas imágenes que dan evidencia del hecho.



