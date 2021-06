‘Superman brasileño’ quiso detener un bus con la mano y casi muere

Luis Ribeiro de Andrade, humorista brasileño, casi es atropellado por un bus mientras estaba tratando de imitar a Superman.



Según el medio local ‘F5 News’, el hecho en el que se vio involucrado el sujeto, de 35 años, ocurrió en el municipio brasileño de Barra dos Coqueiros, situado en la región de Aracaju.



El incidente quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales. En el clip se puede observar a Ribeiro fracasando en su intento por detener el bus con su mano.

Tras lo sucedido, este ‘Superman brasileño’ habló con el medio citado y asumió la responsabilidad del accidente.



“Asumo la responsabilidad de todo. Fui a la empresa de autobuses para que no se penalizara al conductor, pues el no tuvo la culpa de lo que ocurrió. Al final no me pasó nada porque tenía la mano de Dios a mi lado”, comentó Ribeiro.



De acuerdo con ‘F5 News’, el Sindicato de Empresas de Transporte de Pasajeros de Aracaju confirmó que el hombre llamó a la empresa para pedir las disculpas correspondientes.



Cabe resaltar que por este hecho, las autoridades locales no multaron a Ribeiro, quien no sufrió ninguna herida.

