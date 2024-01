Super Mario Odyssey podría servir como tratamiento a personas con depresión

Super Mario Odyssey podría ofrecer apoyo en el tratamiento de individuos que padecen depresión, según un estudio realizado en Alemania. Investigadores del Departamento de Psiquiatría y Psicoterapia de la Universidad de Bonn llevaron a cabo un trabajo para evaluar los efectos de los videojuegos en los síntomas de la depresión.



Los resultados del estudio indican que Super Mario Odyssey puede tener un impacto positivo en el tratamiento de esta enfermedad, aunque no debe considerarse como una cura definitiva.

El propósito del estudio consistía en determinar si la incorporación de un videojuego durante un período de seis semanas podría generar mejoras en "el estado de ánimo deprimido, la motivación para el entrenamiento y las habilidades de la memoria visuoespacial en individuos con trastorno depresivo mayor", según lo indicado en la descripción de la investigación que se publicó en la revista 'Frontiers in Psychiatry'.



Para llevar a cabo el estudio, se seleccionaron 46 personas diagnosticadas con depresión y se dividieron en tres grupos.

Uno de los grupos jugó Super Mario Odyssey, otro utilizó un programa informático llamado CogPack, y el tercer grupo recibió un tratamiento clínico estándar que incluía psicoterapia y/o farmacoterapia.



Super Mario Odyssey, parte de la exitosa franquicia de Nintendo, se destaca por la inclusión de un nuevo personaje llamado 'Cappy', el sombrero rojo de 'Mario', que le permite capturar y controlar objetos y otros personajes en el juego.



Los resultados del estudio revelaron que el grupo que jugó Super Mario Odyssey experimentó una reducción significativa en los síntomas de la depresión y mostró niveles más altos de motivación.

Sin embargo, en cuanto a la memoria visuoespacial, el desempeño de este grupo no fue tan destacado en comparación con los otros dos grupos.



En base a estos hallazgos, los investigadores sugieren que el uso de videojuegos como parte del tratamiento podría aumentar el bienestar subjetivo, mejorar la motivación para el entrenamiento y llevar a mejoras en las funciones de la memoria visuoespacial en personas con trastorno depresivo.

La investigación mostró que Super Mario Odyssey puede contribuir de cierta manera en el tratamiento contra esta enfermedad. Foto: iStock

No obstante, advierten que los resultados deben interpretarse con precaución y alientan a la realización de más investigaciones en este campo.



Es importante destacar que este estudio no debe considerarse como un remedio definitivo para la depresión. Si alguien tiene dudas o enfrenta problemas relacionados con esta enfermedad, se recomienda consultar a un profesional de la salud mental.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de la inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión del periodista y un editor.