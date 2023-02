El pasado 12 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl LVII en el icónico Farm Stadium en Arizona, Estados Unidos. El encuentro enfrentó a Philadelphia Eagles y a Kansas CIty CHiefs, dejando como victoriosos a los dirigidos por Andy Reid por un ajustado marcador 38 a 35.



Si bien el evento principal era la final de la NFL, el show de medio tiempo protagonizado por Rihanna también fue uno de los platos principales de la velada, siendo tan o más visto que el mismo partido. Cerca de 70 mil espectadores disfrutaron de la intérprete nacida en Barbados, luego de no subir a los escenarios desde 2016, cuando protagonizó su gira ‘Anti World Tour’.

[Rihanna bailando y cantando en el Super Bowl aún embarazada]

El bebé en su vientre: pic.twitter.com/hqga6W4Iub — TANATOFÒBICO (@Tanatofobiaaaa) February 13, 2023

lo que esperaban algunos que hiciese Rihanna estando embarazada pic.twitter.com/RV1tuS6lEA — ʟօʀɛռ (@kenomalox) February 13, 2023

La intérprete de ‘Diamonds’ apareció sobre una plataforma elevada y con un gran vestido rojo, que la hacía resaltar entre casi 50 bailarines con atuendos blancos, quienes la acompañaron durante los 15 minutos de presentación. La cantante inició entonando ‘Bitc* better have my money’, la cual cuenta con más de 164 millones de reproducciones en YouTube.



Uno de los aspectos que más llamó la atención de los fanáticos fue la capacidad vocal y física de Robyn Rihanna Fenty, nombre de pila de la celebridad, a pesar de que lleva consigo un avanzado estado de embarazo. Sin importar el peso de su segundo hijo, pudo realizar complicadas coreografías y entonaciones bastante altas.



Rihanna embarazada/Yo subiendo 3 pisos pic.twitter.com/VRhHN80aPj — Marie Peace (@NoMeBusque1) February 13, 2023

¿Podrías dejarlo en paz? Pensó que Rihanna cantaría Love On The Brain pic.twitter.com/o7A0bU0Bvf — Helloitsme (@Pemberley2020) February 13, 2023

Ante el hecho, millones de espectadores alrededor del mundo no dudaron en comentar su regreso a los escenarios a través de la mejor forma que las dinámicas de internet pueden hacer: con memes.



Para la noche del domingo Rihanna ya era tendencia mundial en Twitter con algo más de 50 mil menciones tan solo en Colombia. De igual manera, la que es considerada una de las princesas del pop, logró dar un espectáculo digno de una de las artistas con mayor reconocimiento a nivel mundial.

El bebé de Rihanna en estos momentos pic.twitter.com/KleVp8nTwj — Carlos Reynoso (@DeportesKC) February 13, 2023

“Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa; por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone”, comentó la cantante previo al show.



Así mismo, esto puede que sea su regreso al mundo de la música tras su ‘retiro’ temporal. Hace algunos días se estrenó su último sencillo, ‘Run this Town’, el cual ya cuenta con más de 600 mil reproducciones en el canal de YouTube del rapero Jay- Z.



Entre otras curiosidades, Karol G estuvo presente en el backstage de Rihanna y protagonizó una escena bastante particular. En medio de la euforia de lo que fue el concierto, la cantante paisa le preguntó a su colega musical como estuvo el show, a lo que ella respondió en español “fue una chimba”, causando el asombro y la risa de los presentes.



Karol G puso a Rihanna a decir "fue una chimba" y yo me les morí AHHHHHH😰💘 pic.twitter.com/jhEHzK4Dan — 𓆩•𓆪 (@jholieta) February 13, 2023

Y lo bien que se lo ha pasado la intérprete de signos de Rihanna en la Super Bowl? pic.twitter.com/vjfnnwMdWo — bakair (@bakairr) February 13, 2023

viendo la superbowl de rihanna pic.twitter.com/GbygbgWl9n — sam̐̈u 🐡 (@SamuRodriguez5) February 13, 2023

