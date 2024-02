Super Bowl 2024: ¿quiénes serán los comentaristas en español?

El Super Bowl 2024 se jugará el próximo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Este evento es uno de los más grandes en el mundo y se transmitirá en más de 30 idiomas oficiales.

¿Quiénes serán los comentaristas en español?

Según el periódico 'Los Angeles Times', el narrador bilingüe Ramses Sandoval fue el elegido por 'TelevisaUnivision' para conducir la liga. La cadena hispana se asoció con la NFL y 'CBS' para tener los derechos para su transmisión es español.



En diálogo con el mismo medio, Sandoval reveló que narrar su primer Super Bowl será algo “gigante” y que tiene un compromiso y responsabilidad muy grande con sus seguidores.



“Hay mucha emoción de mi parte, mucha preparación, mucho respeto al micrófono, respeto a los colegas, respeto a toda la gente que va a estar en la transmisión”, compartió Sandoval.

La cobertura también contará con otros experimentados periodistas en el deporte, como Alejandro Berry y Lindsay Casinelli.



Igualmente, Diana Flores, campeona mundial de fútbol estará y los comentaristas Memo Schutz y Martín Gramática.

El comentarista principal dio más detalles a 'Los Angeles Times' y reveló que 'Univisión' se prepara para una cobertura de 12 horas.



"Tomo esto con muchísima responsabilidad y sabiendo perfectamente lo que conlleva el relato, la narración y la batuta de tres o más horas del partido más importante de fútbol americano", comentó.

Show de medio tiempo

Según la página oficial de la NFL, el cantante Usher será quien se presente en el 'show' de medio tiempo del Super Bowl 2024. La noticia también fue confirmada por Apple y es un tributo a uno de los representantes más relevantes del rap, dance y pop.

Aunque se desconoce, si habrá otros invitados en el escenario. Se dice que el artista estadounidense podría cantar algunos de éxitos. Entre ellos, 'Yeah', 'Somebody to love',

'DJ Got Us Fallin' in Love' y 'U got It bad'.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO