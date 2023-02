Michael Gerber es un suizo radicado en Colombia que crea contenido en internet sobre su vida en este país. Un video suyo opinando sobre los odontólogos colombianos se volvió viral.

El "suizo latino", como se hace llamar en sus redes sociales, vive actualmente en Ibagué, Tolima, desde donde graba su contenido.



Hace algunos días, el influencer publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que dijo que los odontólogos de Colombia le parecen mejores que los que atienden en su país natal.



El clip, en el que se ve al extranjero caminando por la calle mientras se graba a sí mismo, empieza con Gerber anunciando a sus fanáticos algo que "ama de Colombia y que mucha gente de Colombia tal vez no sabe".



"Los odontólogos, en general, aquí —y también los doctores— son demasiado buenos", dice el reconocido creador de contenido.



Gerber dijo que el servicio odontológico le parece "50 millones de veces" mejor que en Suiza, además de que es mucho más barato.



"En Suiza me cuesta un riñón", dijo el influencer sobre el servicio de los odontólogos de su país.



El 'suizo latino' también se quejó de que los profesionales de su país lo regañan cuando va a consultas por el estado de sus dientes, y le dicen que tienen que estar "perfectos".



"Yo les pago para que me ayuden, no para que me regañen ni me hablen feo. Y me cobran un riñón", insistió.

Sin embargo, agradeció que en el territorio nacional, aunque también lo regañan por no cuidar su dentadura, se lo dicen con amabilidad.



"Te dicen que deberías hacer esto y esto, te dan consejos, te ayudan. Y es económico", aseguró el extranjero, quien ya lleva varios años viviendo en el país.



"Los odontólogos en Colombia: una chimba", fue la expresión bastante coloquial con la que el hombre finalizó su video, elogiando a los odontólogos colombianos.

