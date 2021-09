¿'Sugar student'?: profesora recibió dinero de estudiante para comprar ropa

"Mi alumno 'yanqui' millonario me mandó 25.000 pesos para que me compre ropa por mi cumple, porque las verdaderas reinas tenemos sugar students"



Este mensaje, publicado en Twitter por la usuaria @ana_de_noche, se volvió viral y en esa red social ya alcanza más de 76.000 'me gusta' y casi 2.000 'retuits'.



El mensaje, en el que la mujer argentina, que da clases de español, contó esta historia ha generado todo tipo de reacciones, desde personas que piensan que la situación es graciosa, hasta críticas.



La misma profesora respondió a su trino inicial diciendo: "Me tendrían que haber visto tipo 'no, por favor, no puedo aceptar eso, bueno sí, sí puedo'".



Mi alumno yanqui millonario me mandó 25000 pesos para que me compre ropa por mi cumple, porque las verdaderas reinas tenemos sugar students — Chica de oro (@ana_de_noche) August 31, 2021

Los 25.000 pesos argentinos que le envió su estudiante equivalen a unos 966.000 pesos colombianos, aunque varios usuarios en redes han comentado que, con la devaluación del peso argentino, solo le alcanza para comprar "una remera y medio pantalón".



Otros comentarios han sido contando experiencias similares: "Aguante, a mí una alumna (edad: madre) de Virginia me mandó 200 u$d porque le daba vergüenza decirme que no iba a tener más tiempo para las lessons. Por más alumnos así", le dijo una persona.



También ha habido comentarios de advertencia de que la situación podría tornarse molesta en algún momento. “Yo tuve uno y se puso raro en un momento”, le comentó un usuario, a lo que la profesora respondió: “la ventaja es que vive en California, así que nada puede pasar”.

