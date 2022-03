ARMY está de celebración: Suga, de BTS, cumple 29 años este 9 de marzo. El rapero de Bangtan ha destacado a lo largo de su carrera musical como compositor, productor y cantante.



A su vez, es el segundo integrante con mayor edad de la boyband justo después de Jin, esto lo haría el segundo más próximo a cumplir con el servicio militar al igual que su compañero.

Suga ha demostrado ser un talentoso artista y ARMY (el grupo de fans incondicionales de BTS) lo describe como una persona amable, sensible y caritativa. El rapero de BTS es del signo Piscis y es considerado por sus compañeros de banda como el abuelo de BTS debido a sus intereses adultos, su timidez y muchas veces su seriedad.



Estos son seis datos interesantes que muchos no conocen de Suga.

1. El nombre real de Suga

El verdadero nombre de Suga, y del otro grupo al que perteneció, es Min Yoongi; Suga es su nombre artístico como integrante de la rapline de BTS. El rapero también tomó el nombre de Agust-D, apodo es el que usó para su cuenta personal de Instagram.



Min Yoongi antes de ser trainee de BigHit y de BTS formaba parte de un grupo de rap underground llamado D-Town alrededor del 2010. En esta agrupación Suga fungía como productor y tomó el nombre artístico de Gloss.



Luego de esta experiencia audicionó a Hit It, las audiciones de BigHit que lo llevarían a ser trainee y posteriormente a formar parte de Bangtan Sonyeondan.

2. Su labor caritativa

BTS no solo se ha hecho famoso por su talento sino también por sus aportes a distintas organizaciones sin fines de lucro. Cuando cumplen años, los integrantes de Bangtan suelen hacer sustanciosas donaciones; aunque no presumen de ellas ni las hacen públicas, el ARMY tarde o temprano termina conociéndolas.



Suga no es la excepción, al cumplir 25 años donó kilos de carne a distintos orfanatos en Corea. El intérprete de Seesaw también aportó 88.000 dólares a la Fundación de Cáncer Pediátrico coreana, la cual fue acompañada por un lote de 329 muñecos de su personaje Chooky, la animación que lo representa en el merchandising de BT21.

3. ¿Qué le hubiera gustado hacer si no fuera parte de BTS?

Min Yoongi declaró en anteriores entrevistas que de no haber ingresado como trainee para BigHit o no hubiera continuado una carrera musical como productor, habría elegido estudiar arquitectura o diseño de interiores. Estas carreras se alinean a los principales intereses de Suga; después de la música, el arte y la composición son algo que le hubiera gustado ejercer de no ser un ídolo.

4. La familia de Suga

Una verdad poco conocida es que Suga tiene un hermano mayor, su nombre es Min Ju Ki. ARMY, con el transcurso del tiempo, ha ido averiguando sobre las familias de los integrantes de Bangtan. Así es como conocen otros detalles de parientes de los demás miembros de BTS.

5. Personalidad de Suga

Yoongi es una persona bastante tímida e introvertida. Suga suele cuidar de los demás miembros de BTS; sus compañeros lo describen como alguien responsable y divertido. El ídolo tiene conocimiento en tareas del hogar como limpiar, cocinar y administrar el dinero, como lo ha demostrado en BTS in the soop y Bon Voyage.



Se puede confundir la timidez de Suga con frialdad. El rapero suele tener dificultades para abrirse y expresar sus sentimientos a los demás; sin embargo, una vez se lo conoce revela su verdadera personalidad.

6. Instrumento favorito y amor a la música

Suga reveló con anterioridad sobre la historia musical que tiene con un instrumento: el piano. Desde pequeño comenzó a tocarlo y fue su primer contacto con la música, lo cual lo impulsó a escribir y componer canciones.



La canción First love habla un poco de la relación de Suga con la música y sus inicios junto al piano.

EL COMERCIO, PERÚ. GDA.

