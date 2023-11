¿Suenan campanas de boda? Esto dijo Jenny López sobre casarse con Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo oficial su relación con Jenny López el pasado mes de julio, tras varios rumores que empezaron a involucrar a los cantantes por la ‘evidente cercanía’. Tras los comentarios entre los seguidores del pereirano, este decidió publicar una serie de fotografías en sus redes sociales junto a la bella joven, con estas imágenes confirmaron su relación.

Desde entonces, los cantantes han hablado de su relación en diferentes medios de comunicación, también han mencionado que prefieren mantener su relación al margen de sus seguidores, ya que reciben muchas críticas por su diferencia de edad.

Jhonny Rivera nació en Pereira, Risaralda, el 23 de febrero de 1974, actualmente tiene 49 años de edad y durante décadas ha sabido mantenerse en el escenario de la música popular colombiana, puesto que es considerado como uno de los cantantes más queridos del país.



Por otro lado, Jenny López, actual pareja de Rivera, nació en el departamento del Cauca y actualmente tiene 20 años de edad, se sabe que empezó a trabajar en la agrupación de Jhonny desde que tenía 16 años y fue cuándo ella cumplió los 18 que empezaron la relación.



Los cantantes han confesado que aunque sentían que algo pasaba, no se atrevían a confesarlo, por lo que su primer beso fue gracias a una apuesta.



Recientemente, la joven cantante, Jenny López, decidió hacer una dinámica por medio de su cuenta de Instagram y abrió las cajas de preguntas, entre las que estaba: “has soñado con casarte”.

Durante la dinámica, la joven cantante se realizó su rutina de belleza y aseguró lo siguiente sobre sus deseos de casarse: “si en algún momento de mi vida, llega el matrimonio, lo acepto chévere, siento que es una etapa muy chévere y creo que la viviría superbien, pero nunca ha sido como un sueño casarme o algo que yo diga si no me caso entonces no me sentiría realizada”.



“Si llega ese momento en mi vida, lo mismo que tener hijos o cualquier etapa, me la voy a disfrutar, seguro que sí, pero no es como un sueño que yo tenga”, finalizó diciendo.

