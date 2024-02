Suegra llama a la Policía para desenmascarar a su nuera, quien habría robado una bebé

En un reciente giro de los acontecimientos en Niterói, las autoridades han logrado un avance significativo en el caso de la desaparición de Maria Clara da Conceição Honorato, de 16 años, y su bebé, ocurrida en octubre del año pasado. La detención de Luciana Cristina Soares Marques Ramos, de 40 años, en Búzios, ha sido clave para la resolución del caso.



La detención fue posible gracias a la colaboración de una mujer que se presentó en la Comisaría de Homicidios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, alegando ser la madre de la pareja de Luciana y ofreciendo información vital sobre el paradero del niño.



Esta mujer reveló que su nuera había llegado a su casa con un bebé a finales del año pasado, afirmando que era el hijo de su hijo y que el parto prematuro había requerido una larga estancia hospitalaria.



Tras investigar la información proporcionada, la policía arrestó a Luciana en Praia da Rasa, en Búzios, encontrándola con el bebé y su pareja en un balcón, disfrutando de una cerveza. Al ser interrogada, Luciana presentó un certificado de nacimiento que la policía sospechó y luego confirmó que era falso. Finalmente, confesó que el bebé era en realidad hijo de la adolescente desaparecida, siendo arrestada inmediatamente.



El niño ha sido devuelto a la familia de Maria Clara, con el apoyo del consejo de tutela local. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias de la desaparición de la madre, que aún no ha sido localizada.



La implicación de otras personas en el crimen no ha sido descartada por las autoridades, que siguen recabando información para comprender completamente lo ocurrido. El delegado Willians Batista de Souza, jefe del DHNSG, ha mantenido detalles del caso bajo reserva para no comprometer la investigación en curso.



La situación se agravó cuando se reveló que Maria Clara y su hijo habían desaparecido después de que ella saliera de su casa en la comunidad Preventório en Charitas, sin mencionar su destino. La detención inicial de Luciana ha sido convertida en prisión preventiva por un tribunal este lunes, marcando un paso más hacia la justicia para las víctimas y sus familias.

