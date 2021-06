Cortarán internet de todo un país para que estudiantes no hagan trampa

El gobierno del país africano de Sudán decidió que, a partir de este sábado 19 de junio, se cortará el internet móvil en todos los rincones del país durante tres horas diarias.



Esta insólita y polémica medida se da con el fin de evitar que los estudiantes, quienes harán las pruebas de acceso a la universidad, cometan trampa en los exámenes.

"Nos comprometemos a cortar el internet durante tres horas diarias a partir del sábado, desde las 8 hasta las 11 a. m., hasta que terminen los exámenes en junio", dijo Sadeq Yamal al Din, director de la Autoridad de Organización de Comunicaciones de Sudán, en declaraciones a la prensa.



La Fiscalía y los ministerios de Educación y de Interior fueron los que insistieron en cortar el servicio durante los doce días de exámenes de bachillerato, en los cuales alrededor de 500 mil estudiantes harán pruebas decisivas para su futuro académico.



(Puede leer: Profesores que no vayan a clases presenciales no recibirán sueldo).

Facebook Twitter Linkedin

El corte afectará a, aproximadamente, 20 millones de personas. Foto: EFE

Esta medida ya había sido tomada en septiembre del año pasado por las mismas razones.



En aquella oportunidad se dijo que las autoridades temían que los jóvenes hicieran trampa a gran escala dado que, en otras temporadas de exámenes masivos, se recibieron denuncias sobre la filtración de algunas preguntas y respuestas por medio de redes sociales.



De hecho, hace cuatro años, dichas filtraciones causaron que el Ministerio de Educación repitiera todas las pruebas.



"El objetivo de cortar el servicio de internet de móviles inteligentes durante tres horas es garantizar la confidencialidad de las pruebas", afirmó el supervisor de Exámenes del Ministerio de Educación, Mahmud Ser al Jatm.



(Le recomendamos: Becas en España: U. de Salamanca abre convocatoria para colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

El corte del servicio es para evitar que estos inconvenientes se vuelvan a repetir. Foto: iStock

Las autoridades han recibido quejas por esta medida, que supone una "gran pérdida" para las empresas de telecomunicaciones y para diferentes sectores económicos.



El Gobierno, sin embargo, anunció que va a "poner un plan para compensar a las compañías", aunque no especificó en qué consistirá.



Según Al Din, los servicios de internet por cable no se verán afectados, por lo tanto, el trabajo en los bancos, empresas e instituciones gubernamentales en todo el país no se interrumpirá.



(Lea: El Instituto Cervantes se instala en la ciudad de El Paso, Texas).



Eso sí: el corte del internet móvil afectará a un total de 20 millones de ciudadanos que tienen contratado este servicio.



Vale destacar que Sudán no solo ha tomado esta medida por razones educativas, también la ha aplicado cuando se producen movilizaciones sociales o protestas.

Más noticias

- Todos los colegios, sin excepción, deben volver a clases presenciales



- Universidad de Canadá ofrece becas para colombianos

Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE