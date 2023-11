Día mundial sin alcohol: ¿subir de peso está relacionado con el consumo de cerveza?

Hoy, en el Día Mundial sin Alcohol, la OMS enfoca la atención en los riesgos asociados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Uno de estos riesgos es la relación entre la cerveza y el aumento de peso, que se debe principalmente a su alto contenido calórico.

¿Subir de peso está relacionado al consumo de cerveza?



Según 'The Silhouette Clinic', el contenido calórico en una bebida alcohólica como la cerveza puede oscilar entre 100 y 200 calorías por porción.



Sin embargo, estas calorías no son equiparables a las de los alimentos comunes, ya que no satisfacen las necesidades fisiológicas del cuerpo. Además, el exceso de alcohol inhibe la oxidación de las grasas, impidiendo su uso como fuente de energía.

(Lea: Beber alcohol en la dieta: expertos explican por qué debe dejarlo para bajar de peso).

Facebook Twitter Linkedin

Tomer cerveza puede traer calorías. Foto: iStock

El consumo excesivo de alcohol puede tener graves consecuencias para la salud. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, puede contribuir a problemas como la presión arterial alta, accidentes cerebrovasculares, trastornos digestivos, daño hepático y cáncer.

(Conozca: El boom de la cerveza sin alcohol en Alemania).

Los riesgos del consumo de alcohol excesivo

El consumo compulsivo de alcohol, definido como cuatro o más bebidas en dos horas para mujeres y cinco o más para hombres, conlleva riesgos graves para la salud, como señala Mayo Clinic.

Estos riesgos incluyen diversos cánceres, como el de mama y el de boca, garganta, esófago e hígado. También puede causar pancreatitis, daño al músculo cardíaco (miocardiopatía alcohólica) que puede llevar a la insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, enfermedad hepática, lesiones graves o muerte accidental.

(Más: ¿Mezclar alcohol con medicamentos? Estos son sus efectos).

Facebook Twitter Linkedin

Beber alcohol en exceso conlleva a riesgos graves para la salud. Foto: iStock

Otros factores que influyen

La OMS identifica diversos factores que influyen en el consumo de alcohol. A nivel social, se incluyen el desarrollo económico, la cultura y las normas sociales.



Individualmente, la edad, el género, la situación familiar y el estatus socioeconómico son determinantes clave en el consumo de esta sustancia.

Cuidado con la mezcla de alcohol y medicamentos

Más noticias en EL TIEMPO

¿Podía comprar más cerveza hace 30 años que ahora? Así hicieron el cálculo

Yina Calderón reveló la millonada que perdió al quitar su spa de cerveza en Bogotá

¿Las recuerda? Brava, Leona, y otros tragos que dejaron de existir en Colombia

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO