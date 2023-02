Con el objetivo de proteger a los rinocerontes para evitar su extinción, un hombre de África ha criado 2.000 de estos animales en su granja, una de las más grandes del continente. Sin embargo, debido a los costos que implican llevar a cabo el proyecto, decidió venderlos por internet.

Se trata de John Hume, un empresario de 81 años que a través de la página web del proyecto Platinum Rhyno da a conocer a sus más de 2.000 rinocerontes para promover el respeto por estos animales y venderlos.



La finca de Hume está ubicada en Klerksdorp, África, y aunque tiene la vegetación suficiente como para alimentar a estos animales, ya que su medida es de 8.500 hectáreas, sus esfuerzos no dan abasto para mantener a los rinocerontes.

De acuerdo con la agencia de noticias ‘AFP’, a este hombre criar rinocerontes le cuesta más de 28 mil dólares, ya que, además de la alimentación, Hume le paga a 100 empleados para que cuiden de estos animales.



Según la página oficial del proyecto Platinum Rhyno, la subasta será en el próximo mes de abril y Hume prefiere que los clientes que estén interesados en el proyecto sean ONGs o personas con un profundo amor y respeto hacia los animales.

No obstante, esta no es la única venta relacionada con rinocerontes que ha hecho Hume, ya que en 2020 le confesó a ‘National Geographic’ que tres años atrás le quitaba el cuerno a los rinocerontes para venderlo, algo que no era un problema para él, ya que tenía claro que este vuelve a crecer en el cuerpo de los animales. Sin embargo, dicha práctica generó opiniones divididas y fuertes críticas por parte de los animalistas.

