Insólito: su novio le regaló prueba de ADN y descubrió que son primos

Las pruebas de ADN sirven para conocer y comprender los ancestros de una persona, según ‘DNA Dignostics Center’, una compañía especializada en estos temas.



En ese sentido, una usuaria de TikTok llamada Matilda contó que su exnovio le regaló una de estas pruebas como regalo de cumpleaños, debido a que ella no conocía nada de su familia paterna. Pero, cuando llegaron los resultados, descubrió que su expareja en realidad es su primo lejano.

En el clip, que ya fue eliminado de su cuenta, explicó que el sujeto compró el kit de ADN en septiembre del 2020 y también decidió obtener una prueba para él porque estaban en oferta.



"Mi ex me compró uno de esos kits de ADN, ya que mi mamá es adoptada y nunca conocí realmente a mi padre biológico”, dijo Matilda.



Los resultados llegaron los primeros días de diciembre y, aunque en principio ella se preocupó más por saber los antecedentes relacionados con la salud, hubo un dato particular que la dejó sorprendida: ella y su anterior pareja tenían un pariente con el mismo nombre.



“Y me desplacé hacia abajo y me volví hacia mi novio en ese momento y le dije: 'Oye, esto es bastante ingenioso, soy pariente de alguien con el mismo nombre que tú'', aseguró en el video.



En otra publicación de la red social, dijo que la página de los resultados de ADN afirmó que eran primos terceros, es decir, que compartían los mismos tatarabuelos.

Sin embargo, Matilda decidió hacer una investigación más profunda de su familia paterna, incluso encontró un informe genealógico que se remonta al año 1500 y, según explicó, en realidad son primos segundos.



“Según la información de esa investigación, así como del porcentaje de ADN que compartimos mi ex y yo, estoy bastante segura de que en realidad somos primos segundos, relacionados a través de mi bisabuela paterna, Katerina”, manifestó.



Al final del clip, mencionó que decidió terminar con él, a pesar de que lo sigue considerando una gran persona.



“Mi ex es un gran chico y todavía me preocupo por él profundamente, pero.. mejor no”, dijo para terminar su relato.

