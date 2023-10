Remató toda la ropa de su esposa porque ella le fue infiel con su hermano mayor

Ante un corazón roto todos reaccionan de una forma diferente, ya sea llorando mientras se acostumbra a la ausencia, bailando con sus amigos en una discoteca para celebrar la soltería, o simplemente siguiendo con su vida como normalmente lo hacen.



(Lea también: Video: 'Juanchin' y la mujer más pequeña de Colombia se encuentran).



Recientemente, en la red social TikTok se viralizó un video de un hombre que atraviesa su ‘tusa’ de una manera muy peculiar, puesto que decidió vender las pertenencias de su exesposa en las calles de México.

El internauta cuyo usuario es @maximojj, decidió contar su historia mientras remataba la ropa de su antiguo amor: “Camino a hacer la buena obra de caridad. Mi vieja se fue con otro y venderemos toda su ropa para recaudar fondos”, escribió. En el metraje se observa cómo guarda cada prenda en su carro.



Reveló que antes de realizar la venta estuvo quemando varias prendas pero que muchos internautas lo criticaron por el hecho, entonces decidió rematar cada pertenencia en 20 pesos mexicanos, aproximadamente 4 mil pesos colombianos.



(Siga leyendo: ¿Dua Lipa sacará nueva música? Borró todas sus fotos de redes sociales, esto se sabe).



Tras esperar varios minutos a que llegara alguna persona, una chica se acercó y realizó la primera compra, para la grata sorpresa del internauta, llegó mucha más gente para obtener el beneficio del precio, puesto que ofreció camisas, camisetas y faldas de marcas reconocidas bastante económicas.

¿Por qué terminó su relación?

El hombre afirmó en sus metrajes que su exesposa le fue infiel, pero el problema mayor no fue esto, sino con quién rompió su relación, pues resulta que había sostenido secretamente una unión amorosa con el hermano mayor del sujeto: “Se fue con mi hermano mayor y él de paso dejó a su esposa con la tenía 28 años de matrimonio”.



(De interés: Polémica por quinceañera que puso regla en su fiesta: 'sin regalo no hay comida').



El internauta relató a uno de los compradores que su unión fue de mucho tiempo, puesto que estuvieron juntos durante 24 años. También afirmó que quiso realizar esta acción principalmente para olvidar por completo a la mujer, ya que no quería tener ningún recuerdo de ella.



Ante esto, los comentarios no demoraron en surgir y en estos se puede leer: “Cuando les pase algo así avísenme, me interesa comprar”, “¿Y del hermano ya no hay? mi esposo ocupa ropa”, “¿Cómo no se me ocurrió? él no lloró, facturó”, “Me encanta que cuenta el chisme y aclara que fue con su hermano mayor”.

Más noticias en EL TIEMPO

En vivo reforma de la salud: En Cámara se alcanzó la aprobación del 49% del articulado



Fútbol: Corte Constitucional le ordena al Consejo de Estado corregir una sentencia



Ministerio de la Igualdad ya firmó su primer contrato para pago de nómina: esto costó



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO