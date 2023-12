¿Su gato destruye el árbol y el pesebre? Consejos para alejarlo de la decoración

Con la época decembrina no solo vienen los buñuelos y la natilla, sino también la decoración que puede tener peluches, luces, bolas de plástico, entre otros adornos que se encuentran en los pesebres y árboles de Navidad, los cuales pueden verse afectados si usted tiene un gato o varios en su hogar.



Los felinos suelen ser muy curiosos por lo que objetos brillantes o desconocidos pueden captar su atención, además algunas formas y texturas de los adornos se convierten en un juguete para ellos, tenga en cuenta que a algunas de estas mascotas les gusta trepar, lo lo que el arbusto suele ser muy atractivo, según ‘Gabrica’.

Por lo anterior, es que muchos de los dueños de los gatos se preocupan por su decoración y a su vez por la salud de sus animales domésticos, debido a que al jugar con estos artículos pueden romperse y causarles alguna herida. Por tal motivo aquí puede encontrar algunos consejos podrían ayudar a alejar a su felino de los adornos.



Ubicación del árbol de Navidad



Si usted tiene su sofá o su comedor cerca al árbol de Navidad es recomendable que aleje estos muebles de su arbusto ya que los gatos suelen tomar impulso desde algunas sillas para subirse hasta la punta de la decoración navideña, lo que puede hacer que se caiga y rompa los objetos, de acuerdo con la fundación Affinity.



También, puede considerar amarrar el arbusto a alguna pared o al techo con ayuda de algunos cables, lo que evitará que se choque contra el piso cada que su felino trepe sobre este. Si nada de lo anterior le funcionó puede llevar el adorno a una habitación a la que su mascota no tenga acceso.



Trampa de papel aluminio



En diferentes videos que se encuentran en las redes sociales se puede observar que a los felinos no les agrada el papel aluminio, ya que al enterrar sus uñas o escuchar su sonido brincan instantáneamente hacia otro lado, por lo que puede utilizar este material para ponerlo en el pie de árbol, según ‘Experto animal’.

Repelente natural de cítricos



De acuerdo con ‘National Geographic’, puede hacer un repelente casero para que su gato no se acerque la decoración, para su preparación solo necesita citronela en aceite, agua y un spray, mezcle los ingredientes dentro del vaso y rocié un poco del producto sobre los adornos. También, puede poner algunas cáscaras de naranja cerca a los objetos.



Por lo general a los felinos les gusta marcar territorio por esta razón se frotan contra este, sin embargo, los olores fuertes como los cítricos y del eucalipto les resultan desagradables por lo que evitaran acercarse, cabe recalcar que esto es inofensivo para ellos, según ‘Gabrica’.



De acuerdo con ‘Champion Cat’, cuando quiera castigar a su mascota por romper o jugar con los adornos debe hacerlo con total seriedad para que comprenda que no se está comportando de la mejor manera, esto sin caer en los castigos físicos o psicológicos ya que no es beneficioso para ninguna de las partes.

