¿Qué puede hacer si su expareja le busca, pero no quiere volver con usted?

Atravesar por una ruptura amorosa puede ser una de las situaciones más dolorosas. Finalizar una relación que apenas comienza, de mucho tiempo o en el que alguno de los dos está más enamorado que el otro, implica un gran duelo con el que se debe lidiar, mientras se hace la idea de que las cosas ya no estaban funcionando.



Una vez se han dicho adiós, hay múltiples escenarios que pueden ocurrir entre los dos, que se analice y añore la posibilidad de regresar, que quiera consolidar una amistad, o simplemente que su ex desee verle y hablarle al poco tiempo de dejarse, pero sin que esto signifique que quiera reanudar la relación.

De acuerdo con el portal de la psicóloga Silvia Congost experta en autoestima, dependencia emocional y conflictos de pareja, son varios los motivos por los que esta persona puede hablarle, bien sea porque está confundido, le cuesta estar solo y la costumbre hace que le busque o realmente le ve como una amistad.



Para entender un poco cuál de estas posibles opciones es su caso, usted también debe analizar qué le suscita el comportamiento del otro. Si le crea más dolor y le hace sufrir, también le es confuso o se siente cómodo con sus charlas que dejarán de ser tan recurrentes ocasionalmente.



Una vez entienda cuál es su posición, e identifique lo que está sintiendo, deberá tomar decisiones y hacer algunas acciones al respecto, según la experta.

Entable una conversación donde se aclaren los motivos de por qué le busca

Conversar con su ex sobre los motivos de su búsqueda constante, le ayudará a definir el paso a seguir acerca del vínculo que tienen, si en definitiva se debe hacer un contacto cero porque uno de los dos está sufriendo más que el otro, o si hay otras posibilidades de relacionarse.



“Si su expareja no deja de buscarlo y no es claro cuál es el verdadero motivo por el que lo hace, lo mejor que puede hacer es confrontarlo(a) y pedirle una explicación acerca de sus verdaderas intenciones”, señala el portal especializado de ‘Psicología Online’.

Defina sus límites

Una vez tengan claro cuáles son las condiciones en las que están hablando, lo más recomendable es establecer límites, sobre todo si nota que solo le llama en situaciones específicas, cuando se siente solo, o está bajo el efecto del alcohol. El ideal es detener este comportamiento si nota que le provoca un gran dolor.



De acuerdo con el blog ‘Psicología en casa‘, lo más aconsejable es alejarse de esa persona y empezar a hacer actividades en las que pueda socializar con otros para crear un ambiente de distracción, ya que “Esto sin le ayudará a sentirte mejor contigo mismo(a) y le ayudará darse cuenta de que es posible sentirse bien sin esa persona”.



Así mismo, no deje de lado aquellas metas u objetivos personales que tiene planteados, por dedicarle tiempo de más a su expareja, ya que, esto le permitirá dar un paso al costado, y tener una posible satisfacción consigo mismo y la vida que desea.



Recuerde que si siente que aquella situación le sobrepasa y no cuenta con las herramientas emocionales para lidiar con la misma, siempre puede acudir a una especialista en salud mental para que le ayude a sobrellevar este proceso y a tener un cierre más sano.

