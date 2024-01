Gastó la herencia de su esposa con su nueva novia y dejó desamparados a los hijos

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por medio de estas plataformas se conozcan hechos e historias insólitas e indignantes, que desconciertan a más de uno y generan el rechazo de la sociedad.

En los últimos días, una joven británica contó cómo ella y su hermano quedaron desamparados tras el inesperado fallecimiento de su madre a causa de un cáncer, como si la desgracia fuera poca, la joven afirmó que fueron víctima de una millonaria estafa por parte de su padrastro, quien recibió la herencia y se la gastó con su nueva pareja.

El hombre fue sentenciado. Foto: Imagen tomada de Facebook Krzysztof Baczyński

Patrycja Miszczuk contó que con la vida completamente desmoronada tras la muerte de su madre, ella y su hermano siguieron recibiendo malas noticias, puesto que su padrastro recibió la herencia y se la gastó en lujosas compras y viajes con su nueva novia, dejándolos desamparados.



La joven, le contó al medio de comunicación britanico ‘The Sun’ que en menos de nueve meses, su padrastro se gastó alrededor de 200 mil libras esterlinas, que corresponden aproximadamente a 990 millones de pesos colombianos, además, aseguró que se gastó el dinero de pensión que su madre recibió por enfermedad crónica, cuándo aún la mujer estaba viva.



Patrycja Miszczuk asegura que su padrastro los estafó, pues les aseguró que les depositaría el dinero de las pólizas aseguradoras y una propiedad, pero cuando ellos se dieran cuenta el hombre había gastado todos los fondos en lujosos viajes a Tenerife, Polonia, Rusia y otros destinos, con su nueva pareja.

Se sabe que la muerte de la mujer ocurrió en el 2017 y en pocos meses el hombre se gastó el dinero de la herencia, sin embargo, fue hasta diciembre del 2023 cuando fue declarado culpable de fraude en el Tribunal de la Corona de Northampton y condenado a cuatro años de prisión, según menciona ‘The Sun’.



"No sé cómo pudo hacernos algo así. Lo conozco desde casi toda mi vida; nunca pensé que fuera capaz de hacer esto. Mamá se habría sentido tan devastada si lo hubiera sabido. Este dinero era para nuestro futuro y ahora no nos queda nada de él. No fueron solo unos cientos de libras lo que nos quitó, fue todo", dijo Patrycja Miszczuk al medio mencionado.

