Stuart Little es una de las películas más populares de los años 90, en ella ‘Los Little’ una familia conformada por la señora Eleanor, el señor Frederick y el pequeño George, deciden adoptar un nuevo niño, pues su único hijo desea tener un hermano.



Cuando ingresan al orfanato conocen a Stuart, un dulce ratón blanco que los enamora con su carisma, y aunque las personas de la institución le advierten a ‘Los Little’ que es mejor que su hijo se relacione con más humanos, ellos deciden integrar al animal a sus vidas.

Al llegar a casa, los dos señores Little querían sorprender a su hijo con la llegada de Stuart. Sin embargo, cuando George lo vio, no se sintió muy a gusto con la decisión de sus padres, ya que él esperaba a un ser humano más. Por otro lado, Snowball, el gato doméstico, se sintió desplazado por el ratón, razón por la cual empezó a rechazarlo y a poner a todos sus amigos animales en su contra.



Aunque fue complicado en un principio adaptarse, con el paso del tiempo Stuart fue querido por toda la familia y su hermano lo adoraba como a ningún otro.

La película fue tan exitosa, que de ella se sacaron dos producciones, la primera se llamó ‘Stuart Little: un ratón en la familia' y la segunda se llamó ‘Stuart Little: aventura en el bosque'.



A pesar de que Stuart fue un personaje adorable por toda la audiencia, George fue un niño tierno que despertaba alegría en toda la película ¿Pero quién interpretó su papel y qué está haciendo actualmente?

Jonathan Lipnicki fue el actor que le dio vida al personaje de George, el único hijo de ‘Los Little’, la familia neoyorkina que no le temió a adoptar un ratón que hablaba e integrarlo a sus vidas.

¿En qué películas ha participado Jonathan?



A los seis años, Jonathan Lipnicki comenzó su vida profesional como actor, ya que en 1996 participó en la película ‘Jerry Maguire’ en la que actuaba Tom Cruise, siendo el hijo del personaje que interpretó la actriz René Zellweger. Además de participar en otras producciones como ‘The single guy’, ‘The Jeff Foxworthy show’, en un episodio de la serie de televisión ‘Dawson´s Creek’ y la serie de comedia ‘Meego’, de 1997.

En el año 2000, con diez años, fue el protagonista de la película ‘El pequeño vampiro’. Sin embargo, su éxito a nivel mundial fue el papel que hizo como George, el hermano mayor del ratón Stuart, entre 1999 y 2002.

¿En qué momento se fue alejando el actor del cine?

A pesar de que Jonathan sea uno de los niños que Hollywood vio crecer desde 1996 en las pantallas del cine, desde el año 2013 hasta el 2017 con ‘Circus Kane’, se apareció de nuevo en las pantallas, y aunque actualmente no sea tan constante como en su infancia en la actuación, en el 2023, estará en la película de terror ‘Camp Please Lake’. Sin embargo, ¿por qué se alejó durante tanto tiempo de la fama?



En una entrevista para el portal ‘Slash Flim’, el actor reveló la razón por la cual se alejó de las pantallas.

La actuación siempre fue algo que le motivó a Jonathan, por lo que haber trabajado en ello desde muy pequeño nunca fue un problema, por el contrario, era una satisfacción.



“Simplemente estaba arraigado en mí y siempre fue mi elección. Mis padres, después de cada proyecto, me preguntaban si quería seguir haciéndolo. Y la respuesta siempre fue sí”, expresó el actor al citado portal.

Para el famoso, actuar no era su única prioridad. Sin embargo, fue algo en lo que trabajó a pesar de que se alejó de Hollywood durante un tiempo.



“No trabajé durante mucho y la gente siempre enmarca eso como, ‘Oh, fui a la escuela secundaria’ y todo eso (...) Me tomé un tiempo libre (alejamiento de la actuación), en el sentido de que no era la única prioridad que tenía y soy honesto, fue porque no era un buen actor”, indicó a ‘Slash Flim’.

Sus clases de actuación

Después de terminar la secundaria en el ‘Agoura High School’ de Estados Unidos y haber participado en varias películas, este famoso decidió seguir con sus clases de actuación.

“Nunca había hecho teatro cuando era niño, así que empecé a hacer teatro. Siempre me encantó, pero encontré un nuevo y renovado tipo de amor por este. Y realmente es, creo, el mejor trabajo del mundo cuando tienes el placer de hacerlo”, afirmó.

Los otros oficios de Jonathan

Además de actuar, este famoso ha aprovechado su tiempo fuera de las pantallas para contribuir a la sociedad. A sus 32 años ha ayudado en fundaciones como ‘Komen’ -dedicados a la investigación de Cáncer de mama- y en 2001 fue nombrado como ‘héroe del año’ por su participación activa con la organización sin fines de lucro JDRF “Juvinele diabetis research foundation international”, o en español “Fundación internacional Juvinele para la investigación de la diabetes”.

Actualmente, tiene un podcast llamado ‘Comeback kids’ en el que, junto a la modelo Barbie Blanck, hablan con sus invitados sobre todos los ámbitos de la vida en los que han superado la adversidad para encontrar el éxito en lo que les apasiona, inspirando a la gente.

