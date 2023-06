El canal del youtuber español Ibai Llanos ha vuelto a la normalidad después de que sufriera un ciberataque. El streamer en un vídeo comentó lo sucedido y ha atribuido el hackeo a cibernautas griegos que intentaban una estafa de bitcoins.



Los hackers en el ataque hicieron parecer que el canal de Llanos era de la empresa Tesla, propiedad de Elon Musk, pasando un video de este durante una presentación de su camioneta Cybertruck.

Llanos explicó que había perdido el acceso a su cuenta, en la que tiene más de 10 millones de seguidores, y cómo después cambiaba de dirección para asemejarse a la cuenta de Tesla y empezaba el vídeo de Musk, propietario de Twitter.



El objetivo del ciberataque era estafar a la gente para lo que, a través de la ventana de comentarios en la que se incluían direcciones de internet que llevaban a un engaño con criptomonedas.



El editor encargado de la cuenta de Llanos pudo detener el video, aseguró que “estuvo muy poco, unos diez minutos al aire”, y desde ese momento el canal apareció vacío, pero no porque habían borrado el contenido, sino porque lo habían puesto en acceso privado, ha relatado.

Llanos ha destacado, que desde el primer momento informó en todas sus redes del ciberataque a sus seguidores y de manera inmediata se contactó con YouTube, con el fin de detener la estafa y para recuperar el canal.



Frente a este ataque Ibai Llanos atacó a Elon Musk en manera de broma en su cuenta de Twitter en la que aseguró “Lo de que hayas hackeado mi canal de Youtube es algo que me molesta @elonmusk me has destruido el domingo” y aclaró que sabía que la empresa Tesla no tenía que nada que ver con el ciberataque.



El ataque provocó que todos los videos que tenía en su canal de YouTube, desaparecieran temporalmente, pero ya se encuentran allí.

