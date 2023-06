Desde hace un tiempo, los robos y las malas experiencias frente a los atracos se han podido ver desde muy cerca, ya que los streamer se han vuelto objetivo número uno de los delincuentes para quitarles sus pertenencias.



Este fue el caso de un streamer argentino, llamado ‘Brunenger’, quien fue víctima de la delincuencia en su país mientras realizaba una transmisión en vivo desde su carro.

Como todos los creadores de contenido siempre buscan la manera de innovar y acaparar la atención con sus ocurrencias, ‘Brunenger’ creó una sección en sus directos para que sus seguidores no se despegarán de la pantalla.



Esta consiste en que el joven argentino se hace pasar por conductor de Uber para mostrar y documentar todo lo que puede llegar a ocurrir en las noches argentinas.



El 10 de junio, un día como los demás, el joven decidió cumplir con la elaboración de su nueva sección, por ello cogió su carro y sus celulares, para convertirse en chofer de varios argentinos.

Todo parecía transcurrir con normalidad para el streamer, pues estaba cumpliendo su labor como conductor a la perfección y más de 12 mil personas lo estaban observando.



De un momento a otro, el argentino tomó la decisión de quedarse estático con su coche, tal vez para leer el chat de su directo. Cuando de repente, un sujeto hizo explotar el vidrio de la ventana del copiloto con un puñetazo, acto seguido el hombre tomó fuertemente el celular con el que el streamer estaba grabando, robándoselo y dejando todo su accionar en evidencia.



Al ver lo ocurrido, sus fans se encontraban muy preocupados por la vida de Bruno (nombre real del creador de contenido), ya que no sabían que más le habían hecho.

Por fortuna, el streamer volvió a crear otro directo en el que se pudo ver lo asustado que estaba y explicó paso a paso cómo lo lograron robar.



El celular que le hurtaron al argentino fue un iPhone 13 Pro Max, uno de los más caros del mercado, el cual por su tecnología tan avanzada se puede ver la ubicación exacta de donde se encuentra.



Esto, al saberlo, el streamer tomó la decisión de seguirlo para poder recuperarlo, pero luego, para evitar que pasara a mayores, optó por volver a su hogar para tranquilizarse y tomar decisiones con calma.

Finalmente, ya desde su casa, Bruno reveló que una mujer llamada Camila fue la que pidió el servicio de transporte en el lugar donde ocurrió el robo, por lo que sospecha que ella también tenía algo que ver con el robo que se pudo presenciar en directo.



"Toda la gente, cómo andan. Me llegan muchos mensajes preocupados, para todos los que no vieron el stream, estoy bien. Me rompieron el vidrio, me robaron el teléfono, pero por suerte no me pasó nada, Gracias a todos los que se preocuparon, les mando un gran saludo", expresó por medio de sus redes sociales, el argentino.

