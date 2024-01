'Stranger things' inicia rodaje de la temporada final: ¿qué pueden esperar los 'fans'?

Hawkins. En Hawkins, Indiana, Eleven, Mike, Will, Jonathan y Argyle se unen para investigar el asesinato de Chrissy Cunningham, una animadora de la escuela secundaria, a manos de Vecna, un nuevo monstruo del Upside Down. Eleven, que ha perdido sus poderes, busca tratamiento en el laboratorio de Hawkins bajo la supervisión del Dr. Brenner.

California. Joyce Byers y Jonathan Byers se trasladan a California junto con Will y Eleven. Will tiene dificultades para adaptarse a su nueva vida y comienza a experimentar visiones de Vecna. Joyce, Jonathan y Will se unen a Murray Bauman en una investigación para descubrir a Vecna y encontrar una forma de detenerlo.