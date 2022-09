La fiebre de ‘Stranger Things’ sigue presente entre los seguidores de la serie en todo el mundo. Ahora, con motivo de Halloween miles de personas se han inspirado en esta temática para sus creaciones de temporada.



No solo en los disfraces sino en las decoraciones, el programa de Netflix está marcando tendencia entre los televidentes. Una familia estadounidense mostró la transformación de su casa en un video viral de TikTok.



Las imágenes ya tienen más de 14 millones de reproducciones y otras publicaciones pasan de las dos millones de visitas. Los dueños de los adornos son Dave y Aubrey Appel, una pareja fanática de la celebración de Halloween.



“Hay tanta gente, tantos fans como nosotros, así que quisimos hacerlo de las escenas más icónicas de la serie. Probablemente algo que nadie más intentaría”, manifestó Dave Appel a ‘CNN en español’.



Las instantáneas muestran momentos icónicos de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’. Personajes como Max y lugares como el espiral del “otro lado” hicieron parte de los ornamentos que pusieron.



El éxito de la última temporada

‘Stranger Things’ se estrenó por primera vez como una serie original de Netflix en 2016. Desde entonces han salido cuatro temporadas y todas han gozado de reconocimiento inmediato por parte de los fanáticos.



La más reciente fue lanzada en dos partes, la primera en mayo de este año y la siguiente el 1 de julio de 2022. La recepción de los admiradores fue tan grande, que se convirtió en uno de los cinco estrenos más vistos en la historia de la plataforma.



La obra de los hermanos Duffer volverá en 2024 con su quinta entrega. Sin embargo, gracias al éxito de la última edición la productora decidió crear un spin off con algunos de los personajes. También están trabajando en realizar una obra de teatro basada en la serie, que podría salir en 2023.

Stranger Things llegará a su fin con la quinta entrega. Foto: Netflix

