No todo fue color de rosas: los momentos más duros de la vida de Steve Jobs

En 2005, Steve Jobs fue invitado a una ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Allí dio una cátedra de superación personal que dejó fascinados a los asistentes.



El discurso fue publicado por la ‘BBC’ en 2011.





El difunto CEO de Apple relató una mini-biografía que, aún en la actualidad, es una de las historias más inspiracionales. Estos hechos ‘calaron’ perfectamente en el subconsciente colectivo de miles de personas que, como Jobs, buscan salir adelante a pesar de las adversidades.

Steve Jobs fue dado en adopción por su madre biológica, una mujer universitaria y soltera que decidió entregar a su hijo a alguien que ya tuviera ingresos para darle una mejor vida.



La idea de la madre era que Steve estuviera con alguna pareja de graduados.



En ese punto fueron contactados Clara Hagopian y Paul Jobs, quienes tomaron al pequeño bajo su cuidado, sin embargo, ellos no tenían estudios universitarios. De hecho, el padre adoptivo de Steve ni siquiera había terminado la secundaria.



Esta situación causó la interrupción del proceso de adopción porque los tutores sí tenían que tener estudios. Sin embargo, Clara y Paul prometieron a la madre biológica de Jobs que le pagarían la Universidad apenas tuviera la edad.



Una promesa que valió para que se quedaran con la custodia del pequeño Steve.



Con 17 años, Jobs ingresó a la Universidad Reed College de Oregón, pero abandonó sus estudios un semestre más tarde debido a que sus padres estaban dispuestos a invertir los ahorros de su vida en su educación. Él no quería que eso ocurriera.



Sin duda este fue el argumento más fuerte para que el primer CEO de Apple dejara la universidad y se concentrara en otro tipo de afinidades.



Abandonar la educación superior no le impidió dejar de estudiar, pues entraba a las clases como invitado.



Duró en ese proceso algo más de un año.





Steve Jobs fue despedido de Apple en 1985. Foto: EFE

No todo fue ‘color de rosas’ ya que tenía que dormir en el piso del dormitorio de sus compañeros y reciclar botellas para ganar algo de dinero con el cual mantenerse.



Un día se topó con un curso de caligrafía, una de las primeras ventanas al mundo de la innovación tecnológica más grande de la historia.



“10 años después, cuando estábamos (Steve Jobs y Steve Wozniak) diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido para mí. Y todo lo diseñamos en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido fuentes múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas; dado que Windows solo copió la Mac es probable que ninguna computadora personal las tendría”, mencionó Steve en aquella conferencia universitaria.



Recalcó que jamás se hubiera imaginado que su paso por ese taller le ayudaría a crear su primera computadora.



“No puedes conectar los puntos mirando hacia el futuro, sólo puedes conectarlos mirando hacia el pasado. Así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en tu futuro. Tienes que confiar en algo: tu instinto, destino, vida, karma, lo que sea.”, afirmó Jobs.

El despido

Unir los puntos, mirar hacia atrás y seguir su corazón: ese fue, palabras más palabras menos, el mensaje de Jobs para los graduados de Stanford, en 2005.



Y no fue solo una alegoría: Steve comprendió la magnitud de ese mismo mensaje cuando consolidó Apple como una de las empresas más costosas del mundo. Comenzó en el garaje de sus padres junto a su compañero Steve Wozniak y, diez años después, ya era una empresa avaluada en más de doscientos mil millones de dólares y más de 400 empleados.



Pero nuevamente llegaron los momentos críticos.



En 1985 fue despedido por uno de los directores de la empresa, una persona que había contratado el mismo Steve para manejar la junta directiva.



Algunas contradicciones entre ambos hicieron que su amistad laboral se fracturara hasta el punto de inflexión: la junta directiva de Apple se puso en contra de él y fue despedido.



Aunque estuvo a punto de dejar Silicon Valley por este tropiezo, decidió seguir adelante y reinventarse.





“Algo lentamente empezó a gestarse en mí. Yo todavía amaba lo que hacía. El revés con Apple no había cambiado eso ni un poquito. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí empezar de nuevo.En ese entonces no lo vi, pero resulta que ser despedido de Apple fue lo mejor que pudo haberme pasado”, reflexionó Jobs.



“El peso de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante de nuevo, menos seguro de todo. Me liberó hacia uno de los periodos más creativos de mi vida”, agregó.



Cinco años después de su despido, el magnate fundó Next y Pixar, esta última surgió como una de las mejores empresas de animación. En 1995, por ejemplo, lanzó Toy Story y el panorama del entretenimiento ‘explotó’. Con este resurgimiento Pixar entró al mapa y Steve Jobs volvió a renacer.



Como si fuera sacado de un guión de películas, Next, empresa de Jobs, fue comprada por Apple y el empresario volvió a la compañía tecnológica como uno de sus líderes principales.



El círculo se cerró.

Steve Jobs muere el 5 de octubre de 2011. A diez años de su muerte, Apple sigue siendo una de las empresas más costosas del mundo. Foto: AFP

“Estoy muy seguro de que nada de esto habría sucedido si no me hubiesen despedido de Apple. Fue una amarga medicina, pero creo que el paciente la necesitaba. En ocasiones la vida te golpeará con un ladrillo en la cabeza. No pierdan la fe”, expresó con emotividad el difunto CEO de Apple.



“Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman. Y eso es tan válido para su trabajo como para sus relaciones sentimentales. Su trabajo va a llenar gran parte de sus vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creen es un gran trabajo”, agregó.



Para cerrar, el aclamado empresario dijo que la única salida para los impases de la vida es amar lo que se hace. Si algunos no han encontrado esa motivación es importante que sigan buscándola sin detenerse.



Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011. A diez años de su muerte Apple sigue siendo una de las empresas más costosas del mundo, por detrás de Amazon.

