Steve Jobs: consejos del genio de la innovación para confiar en uno mismo

Lograr el nivel de éxito que alcanzó Steve Jobs sin duda conlleva un nivel de sacrificio y compromiso inconmensurables, pero para llegar a crear una de las empresas más prestigiosas de la historia se necesita autodeterminación y confianza sobre los proyectos propuestos a futuro.

Su vida es el ejemplo claro de que no todo es color de rosa cuando se está en la cima del mundo, sin embargo, la confianza en sí mismo lo llevó a sobreponerse ante las adversidades y las críticas en diferentes momentos de su vida, incluso, sobre su lecho de muerte.



En 2005, Steve Jobs fue invitado a una ceremonia de graduación en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Allí dio una cátedra de superación personal que dejó fascinados a los asistentes.



Más allá de hablar de negocios o de ventas dio un mensaje de sacrificio y valentía para cada uno de los graduandos que escuchaban con concentración sus palabras.

Ese fue un discurso que, aun en la actualidad, sigue siendo uno de los más inspiracionales.

Una vida de superación

Uno de los sueños de los padres de Steve Jobs era que él tuviera una excelente educación, por lo que apenas se graduó de la preparatoria ingresó a estudiar a la Universidad Reed College de Oregón, Estados Unidos, pero abandonó sus estudios un semestre más tarde debido a que sus padres estaban dispuestos a invertir los ahorros de su vida en su educación.



Él no quería que eso ocurriera.



Ver a sus padres gastar todo su dinero en él sin duda fue el argumento más importante para que se concentrara en otras afinidades.



No todo fue ‘color de rosas’, ya que tenía que dormir en el piso del dormitorio de sus compañeros y reciclar botellas para ganar algo de dinero con el cual mantenerse.



Un día se topó con un curso de caligrafía gratuito en el campus universitario. Ese taller fue una de las primeras ventanas al mundo de la innovación tecnológica más grande de la historia, pues cimentaron las bases para crear los primeros diseños tipográficos de la ‘Mac’.

Mantenerse valiente

Steve Jobs muere el 5 de octubre de 2011. A diez años de su muerte Apple sigue siendo una de las empresas más costosas del mundo. Foto: AFP

Uno de los consejos que dejó el magnate en aquel discurso en 2005 es no bajar los brazos, pues no tener donde dormir ni tener un solo centavo en sus bolsillos no lo hicieron desistir de su sueño de “cambiar el mundo”.



“10 años después, cuando estábamos (Steve Jobs y Steve Wozniak) diseñando la primera computadora Macintosh, todo tuvo sentido para mí. Y todo lo diseñamos en la Mac. Fue la primera computadora con una bella tipografía. Si nunca hubiera asistido a ese único curso de caligrafía en la universidad, la Mac nunca habría tenido fuentes múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas; dado que Windows solo copió la Mac es probable que ninguna computadora personal las tendría”, mencionó el magnate en su discurso.



Las adversidades de la vida son importantes para encontrarse con los propósitos. Hay que ser valiente porque todo suma cuando se está en los peores momentos.



"Estoy convencido de que por lo menos la mitad de las razones que separan a los emprendedores exitosos de los no exitosos es la perseverancia", agregó.



Conectar los puntos

Otro de sus consejos fue que mirar hacia atrás es indispensable para subir el ego, pues es la manera de aprender a sentirse orgulloso de los éxitos grandes, medianos o pequeños. No importa, siempre y cuando se tenga presente que se ha logrado con el sacrificio hecho cada mañana.



Hay que pensar en cómo se ha llegado hasta el lugar que se ocupa hoy.



“No puedes conectar los puntos mirando hacia el futuro, solo puedes conectarlos mirando hacia el pasado. Así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en tu futuro. Tienes que confiar en algo: tu instinto, destino, vida, karma, lo que sea”, afirmó Jobs en su discurso.

Steve Jobs fue despedido de Apple en 1985. Foto: EFE

El despido

En 1985 fue despedido por uno de los directores de la empresa, una persona que había contratado el mismo Steve para manejar la junta directiva.



Algunas contradicciones entre ambos hicieron que su amistad laboral se fracturara hasta el punto de inflexión: la junta directiva de Apple se puso en contra de él y fue despedido. Aunque estuvo a punto de dejar Silicon Valley por este tropiezo, decidió seguir adelante y reinventarse. Otra lección del hombre sobre siempre continuar en el camino.



Ama lo que haces

Jobs presentando las nuevas pantallas de los computadores Apple, en el 2000. Foto: Matt Campbell. AFP

“Algo lentamente empezó a gestarse en mí. Yo todavía amaba lo que hacía. El revés con Apple no había cambiado eso ni un poquito. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí empezar de nuevo. En ese entonces no lo vi, pero resulta que ser despedido de Apple fue lo mejor que pudo haberme pasado”, mencionó el magnate en su discurso.



Tener pasión por los proyectos llevó a Jobs a ser valiente y seguir adelante. Después de su desliz en Apple decidió empezar de cero y crear una nueva compañía dedicada a la innovación animada: Pixar.



“El peso de ser exitoso fue reemplazado por la ligereza de ser un principiante de nuevo, menos seguro de todo. Me liberó hacia uno de los periodos más creativos de mi vida”, dijo.



Cinco años después de su despido, el magnate fundó Next y Pixar, esta última surgió como una de las mejores empresas de animación. En 1995, por ejemplo, lanzó Toy Story y el panorama del entretenimiento ‘explotó’. Con este resurgimiento Pixar entró al mapa y Steve Jobs volvió a renacer.



“Estoy convencido que lo único que me permitió seguir fue que yo amaba lo que hacía. Tienen que encontrar eso que aman. Y eso es tan válido para su trabajo como para sus relaciones sentimentales. Su trabajo va a llenar gran parte de sus vidas y la única manera de sentirse realmente satisfecho es hacer aquello que creen es un gran trabajo”, fue el mensaje de este hombre.

