Trágicas muertes de Steve Irwin y otros expertos por ataques de animales

El pasado cuatro de septiembre se cumplieron 15 años de la muerte de Steve Irwin, uno de los zoólogos más famosos de la historia gracias a su programa ‘El Cazador de Cocodrilos’, el cual lo catapultó a la fama mundial y captó la atención de un gran público.



Muchos televidentes se interesaron por las cuestiones de la preservación y cuidado de la fauna y flora precisamente por Irwin.



(Puedo leer: Steve Irwin: las últimas palabras del Cazador de Cocodrilos antes de morir).

Su programa llegó a tal flujo de audiencia que se posicionó como el número uno en temáticas sobre el medioambiente en al menos 130 países, alcanzando una recepción de más de 500 millones de espectadores.



La exitosa producción duró 10 años al aire, desde 1996 a 2006, año en el que, de forma fatídica, 'el Cazador de Cocodrilos' murió a causa del arpón de una mantarraya que le perforó el corazón durante las grabaciones para el programa ‘Ocean's Deadliest’.



Murió a la edad de 44 años y sus restos están enterrados en el Zoológico de Australia que él mismo fundó.

Steve Irwin 'cazador de cocodrilos'. Foto: Archivo EL TIEMPO.

Como Steve existen otros biólogos, zoólogos y expedicionarios que han tenido desenlaces fatales persiguiendo sus pasiones. Le contamos quiénes eran y las historias de sus decesos.

Timothy Treadwell

Fue un naturalista y ambientalista reconocido por su trabajo filmográfico en torno a la vida de los osos Grizzly en los Estados Unidos, desde la década de 1980.



Timothy alcanzó un gran nivel de reconocimiento y fue una de las personalidades televisivas más influyentes en temas ambientales y ecológicos junto con Steve Irwin.

Timothy Treadwell en proceso de filmación de osos Grizzly. Foto: Twitter: @earthdombaby

Si bien sus producciones eran de carácter aficionado, sus 13 años conviviendo con osos grizzlies lo hicieron merecedor del respeto de la comunidad científica y ecológica, especialmente, por su notable forma de interactuar con estos animales.



Fue muy criticado, pues durante sus filmaciones rompía las reglas de seguridad en los parques ecológicos. Si bien Treadwell pensaba que estos osos eran animales amables y pacíficos, los expertos en la materia se alarmaban cada vez que lo veían 'muy confianzudo' junto a los osos.



Esa confianza fue lo que terminó la vida de Timothy y su novia Amie Huguenard, el 5 de octubre del 2003, cuando fueron devorados por un oso mientras acampaban en la reserva natural de Katmai, Alaska.



Los restos fueron encontrados por el piloto que los iba a recoger al siguiente día para llevarlos de vuelta a la ciudad. El guardabosques del lugar tuvo que asesinar a dos osos que merodeaban en la zona para identificar si, efectivamente, Timothy y Amie habían sido devorados por un Grizzly.



Los osos contenían los restos de Treadwell y su pareja sentimental.



En la escena encontraron una cámara de video con la tapa puesta, la cual alcanzó a grabar el momento del ataque. De hecho, según las autoridades se pueden escuchar seis minutos de los gritos de auxilio de Timothy y su novia, pero no fueron revelados al público por su crudeza.

Viendo Grizzly Man de Werner Herzog por segunda vez. Timothy Treadwell era una figura de lo más curiosa. No creo que estuviese loco; se acercó a los osos buscando redención y se encontró a sí mismo. Fascinante. pic.twitter.com/EJea0xonKZ — o etrespuntos 🔻 (@etrespuntos) May 28, 2020

Julien Gauthier

Gauthier fue un compositor musical. Estaba haciendo una expedición ambiental en el noreste de Canadá con el fin de tomar algunas muestras de sonido del ambiente para adaptarlas a su nuevo proyecto. Era un ‘experimentador’ aficionado: combinaba los sonidos instrumentales convencionales con los ruidos de la naturaleza.



Según lo que reseñaron diversos medios en su momento, él fue arrastrado por un oso Grizzly fuera de su campamento a altas horas de la noche. El cuerpo fue hallado al día siguiente por la bióloga Camille Toscani, quien lo acompañaba en la expedición.



Gauthier murió a la edad de 44 años en 2019.



Desde 2017 hacía parte de la sinfónica de Bretaña.



(Puede leer: Ellos son los hijos de Steve Irwin, el recordado Cazador de Cocodrilos).

Atacado y raptado por un #oso en #Canada.

La víctima es Julien #Gauthier un compositor e ingeniero de sonido #francés de 44 años que descendía el río Mar¡ckenzie grabando sonidos.

Sus restos han sido encontrado al día siguiente. https://t.co/zXXzRRALAS pic.twitter.com/oACpMi6Sv1 — 🐪Josto Maffeo🚑 (@JostoMaffeo) August 19, 2019

El compositor Julien Gauthier fallece a los 44 años al ser atacado por un oso https://t.co/fzKBju2WLJ pic.twitter.com/c5WhCB9k8j — Diario Lírico (@diariolirico) August 21, 2019

Carolina Torres

Carolina Torres atacada por un tigre cuando hacia actividades de limpieza en el zoologico de Rancagua, Chile. Foto: Archivo Particular

Carolina Torres era guía y cuidadora de los grandes felinos del zoológico Parque Safari de Rancagua, Chile.



La mujer de 21 años entró a la jaula de los tigres para realizar una limpieza de rutina, cuando fue atacada por un felino. Al parecer, la puerta del animal estaba mal cerrada.



Algunas versiones afirman que la empleada estaba destinada a cuidar la jaula de los leones, sin embargo, por un error de comunicación terminó en la otra jaula.



Torres murió a causa de las heridas producidas por el felino, que la atacó en partes del cuerpo como el cuello y columna.



Desde su deceso se han presentado varias polémicas a nivel judicial dado que los allegados de Torres piden que se investiguen las condiciones de los cuidadores en el lugar, además del estado de diversas zonas e infraestructura.

Michal Prasek

Desde 2016 este hombre criaba leones en el patio de su casa, ubicada en Zechov, República Checa. Práctica por la que era recriminado por sus vecinos, pues, al parecer, no tenía los permisos necesarios para llevar a cabo esa actividad.



Prasek fue interrogado por la policía, pero no encontraron razones suficientes para prohibirle mantener a los animales en el patio de su casa. Los especímenes estaban aislados en jaulas artesanales.



Al no existir sitios cercanos especializados para albergar a los leones, ni encontrar pruebas o signos de maltrato en los felinos, las autoridades le dejaron conservarlos con la condición de que nadie pudiera entrar a su propiedad.



Sin embargo, una tarde entró a limpiar la jaula del macho en una actividad de rutina, pero este lo atacó matándolo casi de inmediato.



Prasek murió desfigurado por su mascota, a los 33 años de edad.

Un hombre crió a una leona y un león en su casa en #RepúblicaCheca, pero lo devoraron. El cuerpo sin vida de Michal Prasek fue encontrado en la jaula que tenía, sin autorización, en una finca en Zechov; la policía mató a los enormes felinos. #Internacionales



Vía @tcsnoticias pic.twitter.com/oOIyfn9n4q — @H.Peñate (@PenateC10) March 7, 2019

