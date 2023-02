La actriz bogotana Stephania Duque, reconocida por su papel en ‘Sin senos sí hay paraíso’, apareció en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ refiriéndose a la actual forma de contratación de los actores y aprovechando para lanzar una crítica al sector.



Según dijo, por ser ‘bonita’ no ha logrado conseguir trabajo.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, señaló.

Se podría pensar que para los actores es mucho más sencillo conseguir trabajo por sus rasgos físicos, sobre todo si estos son llamativos, pero la historia de Stephania demuestra todo lo contrario.



Sin embargo, se ha empeñado en demostrar que sí está preparada para afrontar cualquier personaje. “Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, agregó Stephania Duque durante la entrevista.

“Quién dijo que la mujer del campo, la de la calle, o la de la esquina no puede tener ciertos rasgos o facciones; el físico no define a una persona”, comenta la actriz. Foto: Instagram:@laduque7

Por último, la actriz expresa que no tiene miedo a que la juzguen y, de hecho, no está de acuerdo con los estereotipos que se manejan en los medios de televisión, porque de una u otra forma perjudican su vida. Cabe resaltar que en la actualidad está fuera del foco: “Hoy las realidades son otras”.

Pero, ¿quién es Stephania Duque?



Andrea Stephania Duque Pinzon nació el 17 de julio de 1993, en la capital del país (Bogotá). Desde entonces, se ha desempeñado como modelo y presentadora. De hecho, comenzó su carrera en el entretenimiento como presentadora en ‘Nick City’, un programa infantil que hacía parte del catálogo de ‘CityTv’.



Años después, contó con la suerte de participar en varios castings e interpretó a 'Mariana Sanín' en la telenovela ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ (2017), sin olvidar que en 2014 fue nominada a los premios TVyNovelas en la categoría de 'Presentadora favorita' del programa ya mencionado.

