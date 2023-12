'Soy muy bonita': actriz de 'Rigo' dice que tiene dificultades para encontrar trabajo

‘Rigo’ es una bioserie basada en la vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, durante varias noches se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido a las grandes tragedias que tuvo que enfrentar el deportista.



En medio de una entrevista, una de las actrices del programa confesó que le es muy difícil encontrar trabajo debido a que es muy bonita y los directores la han descartado en varias ocasiones.



Stephania Duque, quien interpreta a Adriana Mora en la novela, reveló recientemente que una de las dificultades más grandes en su trabajo como actriz es su belleza, pues no muchas veces la contratan.



"No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes, me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese papel", dijo a 'Lo sé Todo'.



Según la actriz, el mundo del entretenimiento es muy opuesto a lo que las personas creen, pues muchos tienen la impresión de que por ser bonita es más fácil conseguir papeles.



"Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos", añadió.



Stephania Duque, de 29 años, también confesó que desde que terminó las grabaciones de 'Rigo' no ha sido contratada nuevamente en una producción y aseguró que no estaba de acuerdo con las selecciones de los castings.



La joven de 29 años, quien actualmente no está trabajando en ninguna producción, también aseguró que no estaba de acuerdo con los estereotipos que se manejan en la industria del entretenimiento.

