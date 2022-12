Paul era un hombre canadiense de 59 años de edad que tenía una vida común y corriente: estaba casado, tenía un empleo estable y siete hijos.

Sin embargo, no se sentía completo, por lo que decidió, de forma inesperada, declararse como una niña de seis años, cambiándose el nombre a Stefonknee Wolscht.

(Además: 'Pedimos los videos de seguridad': Natalia Ramírez sobre problema con Avianca).

El diario canadiense ‘The Daily Extra’ narró que Wolscht se divorció y se mudó a Toronto para iniciar con su nueva vida. Sin embargo, no fue fácil para ella, pues el rechazo estuvo presente desde el inicio. A pesar de ello, logró fortalecer su autoestima.

Con el paso del tiempo, la falta de trabajo empezó a afectarle, pues se quedó sin dinero rápidamente, además de estar lejos de su familia. No obstante, una pareja de adultos mayores decidió adoptarla, aceptándola tal y como era.

Es un buen momento para recordar que las autopercepciones tienen límites cuando se alejan de la realidad



Este hombre ya casado y con hijos Stefonknee Wolscht de Canadá se percibió como una niña y legalmente hasta se pudo dar en adopción pic.twitter.com/MbLxYHZTqP — Frida Espinosa (@Frida_Espinosaa) August 26, 2021

(Le puede interesar: 'Nací para vivir un amor a distancia, pero sueño con tener una familia estable').

“Tengo una mamá y un papá, que están totalmente cómodos con que yo sea una niña. Y sus hijos y sus nietos me apoyan”: dijo al periódico canadiense.

Su nuevo hogar le dio un alivio. El contenido divulgado en redes sociales es prueba de ello. Stefonknee Wolsch disfruta de su vida, a pesar de no saber nada de su antigua familia.

Stefonknee Wolscht,un hombre canadiense "transgénero"de 52 años abandona a su mujer y sus 7 hijos y se declara como una "niña de de 6 años"

Él tiene siete hijos!!Ya sabéis quien va a mantener a los críos...

Aquí la tierna criaturita con sus papis, qué no progenitores. pic.twitter.com/egjcYcg2yq — Santi Bb🦇🇪🇦 (@BronchalSanti) December 23, 2022

No obstante, comenzar desde cero con su identidad no fue fácil. Cuando le contó a su esposa, ella no estuvo de acuerdo, por lo que le dio un ultimátum: seguir siendo un hombre de familia o empezar desde cero tal como sentía.

“Para mí, dejar de ser trans no es algo que simplemente pudiese hacer. Sería como decirme: deja de medir 1.80 o te vas”, contó.

Esta decisión hizo que también abandonara su trabajo como mecánico, lo cual hizo que perdiera a todos sus clientes, por lo que consecuentemente se quedó sin dinero. Esto le obligó a dormir durante meses en un refugio para gente sin hogar.

(Lea también: Grave accidente en fiesta de Andrea Valdiri; actor de 'Enfermeras' casi muere).

I'm not like other boys, I like pretty princess stuff, I guess I'm kinda girly. I really, really like being girly! pic.twitter.com/8vuQydZ1FV — Stefonknee 🇨🇦 (@Stefonknee) February 22, 2016

Finalmente, una pareja de adultos mayores de edad tomó la decisión de adoptarla y asumir el rol de sus padres. Ya con ese apoyo, no tiene ningún problema con vestir como niña e, incluso, se la pasa jugando con la nieta de sus nuevos acudientes.

“No puedo negar que estuve casada. No puedo negar que tengo hijos. Pero he avanzado ahora y he vuelto a ser una niña. No quiero ser un adulto en este momento. Es un nuevo comienzo. Tenemos una cuasi-familia que estamos creando. Y se me permite ser exactamente quien soy”, cerró.

De momento, no se sabe si la exesposa de Wolscht pueda interponer alguna acción legal para hacerlo responder por sus hijos o cómo pueda manejar el tema la justicia canadiense.

Más noticias

Polémica por pastor que le hizo 'la lipo' a feligrés en pleno culto

Vidente predice 'consecuencias' que tendría Messi por la túnica que usó en Qatar

‘Estoy contenta’: Carolina Cruz confirmó que tiene un nuevo amor

Predicciones de Baba Vanga para 2023: tormenta solar, entre las más aterradoras

Niño pide la visita de su papá para Navidad: 'Luego te vas con tus otros hijos'

Tendencias EL TIEMPO