La pareja de bailarines originarios del Valle del Cauca sorprendió al presentar una deslumbrante coreografía con el auténtico estilo caleño, en la que combinaron acrobacias y una velocidad asombrosa de los pies al compás de la salsa.

Su actuación cautivó tanto al público como a los jurados de 'Got Talent: All Stars', el programa en el que lograron obtener la victoria y consagrarse como los ganadores.

Tras un arduo proceso de seis semanas de audiciones, Stefanny y Yeeremy se destacaron como la pareja más sobresaliente en el reality español que busca descubrir los mejores talentos en el mundo del baile.

Desde su debut en el programa, Stefanny y Yeeremy dejaron una impresión imborrable. El reconocido productor musical español, Risto Mejide, famoso por su rigurosidad en las valoraciones, les otorgó el pase directo a la final, reconociendo su talento excepcional desde el primer momento.

Dicha actuación de Stefanny y Yeeremy comenzó con una interpretación única de la canción 'I Put A Spell On You' de Annie Lennox y una escenografía inspirada en la película El cisne negro, pero no se detuvieron allí. A lo largo de su show, sorprendieron al público con diversos ritmos, juegos de luces y una coreografía impresionante.



Además, los cambios de vestuario en pleno escenario agregaron un toque extra de asombro, mientras que su dominio en los pasos de baile dejó a todos maravillados.

Así, el drama inicial dio paso a un ritmo electrizante con la interpretación de 'Quítate la máscara' de Héctor Lavoe. Las cámaras capturaron la reacción del jurado, quienes se mostraron emocionados y sorprendidos, incluso Edurne, una de las jurados.

Por otra parte, Risto Mejide tuvo dificultades para mantener su habitual expresión seria. El presentador Santi Millán apenas pudo articular "¡Qué barbaridad!" cuando la pareja de bailarines caleños terminó su actuación, desencadenando una larga ovación por parte del público.

Aunque el resultado aún no se había anunciado, ni Edurne ni Paula Echevarría escatimaron elogios para la pareja. Edurne destacó:

“Para mí es impresionante verlos, creo que es un regalo. A pesar de haberos visto muchas veces, siguen sorprendiéndonos. Continúan demostrando que no hay nadie como ustedes. ¡Felicidades!”

Paula, visiblemente emocionada, mencionó que el baile de Stefanny y Yeremy era uno de los mejores que había presenciado en su vida. Cuando llegó el momento de Risto, este no escatimó en elogios, reconociendo su excelencia tanto en el programa como en cualquier otro lugar donde se presentaran: "Creo que elevan el nivel de cualquier escenario al que vayan, incluido el de Got Talent".

Por lo tanto, no fue una gran sorpresa cuando el sábado 3 de junio, Santi Millán anunció que la pareja de bailarines vallecaucanos se coronaba como los ganadores de Got Talent: All Stars 2023.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

