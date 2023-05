Una fotógrafa británica se hizo viral en redes sociales, tras revelar que gastó 30 mil libras esterlinas, -unos 168 millones de pesos- en cirugías como 'venganza', luego de que su exnovio terminara su relación seis meses antes de su boda.



Stacey Clarke declaró que se realizó las intervenciones quirúrgicas para sentirse mejor, después de la ruptura con el padre de sus dos hijos, con quién estuvo 15 años.

“Sentí que necesitaba hacer algo. Decidí impulsivamente operarme”, dijo Clarke en entrevista con el canal digital 'Truly'.



(Le puede interesar: ¿Qué es una cirugía de lipoescultura y adecuadas son sus posibles cuidados?).



La mujer, que llevaba desde los 14 años con su ex pareja, mencionó que tras llevar más de una década juntos y haber formado una familia, los novios estaban planeando contraer matrimonio, sin embargo, el hombre terminó la relación seis meses antes de la boda, al aparecer por otra mujer, según el medio ya mencionado.



“Fue difícil que mi relación terminara seis meses antes de mi propio matrimonio. De hecho, tuve que fotografiar una boda en el mismo lugar en la que estaba planeada la mía. Fue muy duro”, expresó la mujer.

En su impulso por cambiar de imagen y encontrar consuelo en las cirugías, la mujer de la localidad de Swansea, Wales, se sometió a varias intervenciones que modificaron su apariencia física.



Entre ellas, un estiramiento de labios y ojos, un trasplante capilar, un aumento de senos, una liposucción y un levantamiento de glúteos brasileño, conocido por extraer el tejido adiposo de las zonas que acumulan grasa en exceso e inyectarla en la cola.



(Siga leyendo: Muere la doble de Kim Kardashian, estrella de Onlyfans, tras una cirugía).



La galesa afirmó que estos cambios, no solo corresponden a una modificación de su aspecto físico, sino también a su estilo, que ahora considera y lo define como “elegante”.



"Mi apariencia anterior era muy diferente a mi aspecto posterior de la cirugía, el cual ahora describo como glamoroso", afirmó.

Ante la inesperada separación, la mujer comentó que la modificación de su aspecto la ha hecho sentir más cómoda consigo misma, y que esto la hace salir su zona de confort, pues "no había asumido ningún reto desde que tuvo su primer hijo a los 15 años".



Así mismo, le notificó al canal que recibe todo tipo de comentarios frente a su nuevo cuerpo, ya sean críticas o halagos, pero que aun así no los juzga por sus opiniones, ni tampoco les hace caso.



(Lea también:Murió extranjera luego de cirugía estética en Antioquia; había viajado desde EE. UU.).



“Si alguien estuviera pensando en someterse a una cirugía después de pasar por un momento difícil, definitivamente le diría que lo haga”, animó Clarke. “Si a alguien no le gusta la transformación de mi cuerpo, le digo que haga lo que quiera. No juzgo a las personas por sus decisiones”, confirmó la retratista.

¿Qué precauciones se deben tener a la hora de realizarse una cirugía plástica?

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias