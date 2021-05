¿Qué hacen hoy los actores de la primera película de 'Spiderman'?

Probablemente, 'Spiderman' sea uno de los superhéroes de Marvel con mayor cantidad de adaptaciones cinematográficas en los tiempos recientes.



Esto se debe, en parte, a que hasta hace seis años Sony era dueña de los derechos cinematográficos del ‘arácnido’, quien apareció en cinco películas entre 2002 y 2015. Ese año, Sony y Disney llegaron a un acuerdo para coproducir largometrajes del superhéroe.



Esto permitió que, en 2017, ‘Spiderman’ tuviera una película nueva y que también apareciera en otras entregas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A pesar de esto, tal vez los fans de este superhéroe todavía recuerden con cariño la primera aparición de Peter Parker en la ‘pantalla grande’ y también la de otros personajes de la película.



¿Qué hacen en la actualidad 'el primer hombre araña' reciente y los otros participantes de 'Spiderman'?

Tobey Maguire

Luego de interpretar a Peter Parker, este actor estadounidense, quien en la actualidad tiene 45 años, trabajó en otros proyectos cinematográficos como ‘The Details’ (2011) y ‘El caso Fisher’ (2014).



Sin embargo, su actuación junto a Jake Gyllenhaal en la película ‘Hermanos’ (2009) fue la que le dio mayor crédito, pues gracias a ésta fue nominado a un Globo de Oro, en 2010.

Actualmente, Tobey Maguire no hace parte de algún proyecto cinematográfico o de televisión, de manera oficial. Foto: Columbia Picture - Warner Bros.

En 2013 hizo parte del elenco de ‘El gran Gatsby’ (2013), largometraje en el cual también participó Leonardo Dicaprio.



En 2017 prestó su voz para la película animada ‘Baby Boss’ y, en la actualidad, continúa inmerso en otros proyectos cinematográficos.



Algunos fans de ‘Spiderman’ especulan sobre la posible reaparición de Maguire en la próxima película del superhéroe, la cual se estrenará a finales de este año.

Kirsten Dunst

Tras encarnar al personaje de Mary Jane, la actriz estadounidense, de 39 años, actuó en otras películas como ‘Todas las buenas cosas’ (2010), ‘Melancolía’ (2011), Despedida de soltera (2012) y ‘Las dos caras de enero’ (2014).



Sin embargo, en 2015 su carrera actoral tuvo un enfoque nuevo, pues Dunst incursionó en la televisión con la serie ‘Fargo’, la cual permitió que fuera nominada a un Globo de Oro, en 2016, en la categoría de 'Mejor actriz' en una miniserie de televisión.

En la actualidad, Kirsten Dunst trabaja en un proyecto cinematográfico llamado 'The Power of the Dog' y está embarazada. Foto: Columbia Picture - SHOWTIME

En 2020 volvió a ser nominada a este mismo premio, pero en la categoría de 'Mejor actriz' en una serie de comedia para la televisión por su trabajo en ‘Llegar a ser Dios en Florida’ (2019).



En este 2021, Dunst regresará al cine con su participación en la película ‘The Power of the Dog’, la cual está en fase de postproducción.



Según el medio español ‘La Vanguardia’, la actriz realizó una inusual publicación en su cuenta de Instagram: dio a conocer a sus seguidores que está embarazada.



Cabe recordar que este es el segundo embarazo de Dunst, quien está casada con el también actor Jesse Plemons.

Willem Dafoe

Después de interpretar al personaje de Norman Osborn (Duende verde), este actor estadounidense, de 66 años, participó en diferentes proyectos cinematográficos entre los cuales se destacan: ‘El último cazador’ (2011), ‘John Carter’ (2012), ‘La ley del más fuerte’ (2013), ‘El gran hotel Budapest’ (2014), ‘John Wick’ (2014), ‘Asesinato el expreso de Oriente’ (2017), ‘Van Gogh, a la puertas de la eternidad’ (2018), ‘Aquaman’ (2018) y ‘El faro’ (2019).

Actualmente, Willem Dafoe trabaja en dos proyecto cinematográficos que se encuentra en fase de preproducción Foto: Columbia PictureS - EFE

En la actualidad, este actor, quien fue nominado al Premio Óscar en cuatro ocasiones (1987, 2001, 2018 y 2019), continúa en la escena cinematográfica.



Según el medio especializado ‘IMDb’, en este 2021, Defoe aparecerá en dos largometrajes titulados ‘El callejón de las almas perdidas’ y ‘El contador de cartas’.



Pero las cosas no terminan ahí: este actor ya trabaja en otros dos proyectos cinematográficos en fase de preproducción.

James Franco

Luego de encarnar al personaje de Harry Osborn (hijo del Duende Verde y mejor amigo de Spiderman), James Franco, quien tiene 42 años, actuó en películas como ‘127 horas’ (2010), ‘El origen del planeta de los simios (2011), ‘Oz: un mundo de fantasía’ (2013), ‘La entrevista’ (2014), ‘The Disaster Artist’ (2017) y ‘Zeroville’ (2019).



Franco, quien en su momento ganó dos Globos de Oro (2002 y 2018) y también fue nominado al Premio Óscar (en 2011, en la categoría de 'Mejor actor’), no atraviesa por un buen momento personal hoy en día.

Recientemente James Franco fue acusado de ser un acosador sexual por la actriz Charlyne Yi. Foto: Columbia Pictures - EFE

De acuerdo con la revista ‘Glamour’, el actor estadounidense fue denunciado públicamente por la actriz Charlyne Yi, quien hace un par de semanas publicó un mensaje en su cuenta de Instagram hablando sobre el tema.



“Yo no quise trabajar con James Franco en el largometraje ‘The Disaster Artist’ porque él es un depredador sexual (...) trataron de sobornarme con un mejor papel si me quedaba, pero yo empecé a llorar y les dije que no me sentía segura trabajando con él”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.



Hasta la fecha, Franco no se ha pronunciado sobre el tema.

J.K. Simmons

Luego de interpretar al personaje de Jonah Jameson (jefe de Peter Parker), J.K Simmons, quien tiene 66 años, trabajó en varias series de televisión como ‘Queens Supreme’ (2003), ‘ER’ (2004), ‘Arrested Development’ (2005) y ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ (2006).



Tuvo importantes papeles en otras películas como ‘Juno’ (2007), ‘Pequeños Invasores’ (2009), ‘El ladrón de palabras’ (2012), ‘Wiplash’ (2014), ‘Terminator: Genesis’ (2015), ‘La La Land’ (2016) y ‘Spiderman: Lejos de casa’ (2019), en la cual hizo un ‘cameo’ del personaje que interpretó en la primera película del superhéroe.

En la actualidad, este J.K. Simmons hace actúa en tres series de televisión y participará en otros seis proyecto cinematográficos. Foto: Columbia Picture - AGBO

En la actualidad, este actor estadounidense, quien ganó un Premio Óscar en 2014 como 'Mejor actor' de reparto, participa en tres series de televisión. También hará parte del elenco de otra seis películas, dentro de las que está ‘Spiderman: Sin camino a casa’, la más reciente película del superhéroe que se estrenará a finales de este año.

Joe Manganiello

Después de encarnar al personaje de Flash Thompson (estudiante de la escuela de Peter Parker y primer novio de Mary Jane), este actor estadounidense, de 44 años, actuó en algunas series de televisión como ‘C.S.I’ (2006), ‘Hasta que la muerte nos separe’ (2008), ‘Two and a Half Men’ (2011) y ‘How I Met Your Mother’ (2012-2016).



También participó en algunos largometrajes como ‘Magic Mike XXL’ (2015), ‘Proyecto Rampage (2018) y ‘Dos padres en apuros’ (2019).

En la actualidad, Joe Manganiello está casado con Sofía Vergara y está trabajando en el rodaje de la película 'Koati'. Foto: Columbia Pictures - AFP

Cabe resaltar que Manganiello es esposo de la actriz colombiana Sofía Vergara, se conocieron en 2014 durante una fiesta que realizó la productora de la serie ‘Modern Family', según la emisora estadounidense ‘SiriusXM’.



En 2015 se casaron y celebraron su matrimonio en ‘Breakers Palm Beach’, un lujoso complejo turístico situado en el estado de Florida, en Estados Unidos.



En la actualidad, Manganiello trabaja en el rodaje de una película titulada ‘Koati’.

Rosmery Harris

Después de encarnar al personaje de May Parker (tía de Peter Parker), esta actriz inglesa, quien en la actualidad tiene 93 años, actuó en otros películas como 'Conociendo a Julia' (2004), ‘Antes que el Diablo sepa que has muerto’ (2007) y ‘¿Hay alguien ahí?’ (2008).



También participó en la reconocida serie de televisión ‘La ley y el Orden’ (2010).

Desde 2015, Rosmary Harris dejó de aparecer en alguna película o serie de televisión. Foto: Columbia Pictures

Entre 2012 y 2015, Harris participó en tres proyectos audiovisuales y, desde entonces, se alejó del ojo público y dejó de aparecer en películas o series de televisión.

Cliff Robertson

Tras interpretar al personaje de Ben Parker (tío de Peter Parker), este actor estadounidense trabajó en otros proyectos cinematográficos como ‘El hijo número 13’ y ‘Viaje a la tinieblas’.



Sin embargo, en 2011 Robertson falleció, a los 88 años, en el Centro Médico Universitario Stony Brook (Nueva York, Estados Unidos) por causa naturales, según la agencia ‘Europa Press’.

Cliff Robertson falleció en 2011 a los 88 años de edad, en un centro médico de la ciudad de Nueva York, en Estados unidos. Foto: Columbia Picture

Según el medio especializado ‘IMDb’, Robertson incursionó en el cine con el largometraje ‘Nunca nos han vencido’ (1943) y, curiosamente, su última aparición en la ‘pantalla grande’ fue en 2007, en la película ‘Spiderman-3’.



