Desde hace varios meses han surgido preguntas sobre la relación que tienen los actores Tom Holland, quien interpreta al 'hombre araña', y Zendaya, quien hace de 'MJ' en las más recientes entregas de 'Spider-Man'.



En las últimas horas, la actriz compartió una tierna fotografía de 'Spider-Man' que continúa alimentando las ilusiones de los fans sobre la existencia de un romance entre las estrellas de Hollywood.

Desde su estreno, 'Spider-Man: sin camino a casa' ha sido calificada por los fanáticos como apoteósica, impresionante y el verdadero éxito de Marvel este año. Esto se debe gracias a que el carisma de su estrella, Tom Holland, realmente ha calado muy bien entre los seguidores del universo cinematográfico de Marvel. La película ofrece un banquete de acción y aportaciones muy interesantes a la narrativa ha gestado la compañía en los últimos años.



Por fuera de la historia de la película, otro punto que han resaltado los fans durante las actividades de promoción de la película es la relación entre Holland y la actriz Zendaya, quien es su compañera de set.



La creencia de que los actores de 25 años son más que amigos se avivó cuando la pareja fue fotografiada compartiendo un beso en julio de este año. Desde entonces, sus interacciones en redes sociales y durante sus últimas entrevistas parecen confirmar que, efectivamente, entre Holland y Zendaya hay un romance.



Por ejemplo, cuando Zendaya cumplió años, el 1 de septiembre, Holland publicó una fotografía de ambos en su cuenta de Instagram. "Mi MJ, ten el más feliz de los cumpleaños. Llámame cuando te despiertes", escribió. A la fecha, la imagen tiene cerca de 19,4 millones de 'Me gusta'.



Luego de eso, el joven británico ha puesto en su perfil dos fotografías de quien sería su novia. La primera es de la actriz participando del estreno de la película 'Duna', protagonizada por Timothée Chalamet, en la que Zendaya interpreta a Chani.



La otra fotografía es de la joven estadounidense en la alfombra roja de los Premios CFDA, en los que recibió el título de 'ícono de la moda'. Este año, Zendaya se convirtió en la persona más joven en recibir dicho reconocimiento.



Por su parte, la actriz compartió hace pocos días una publicación que ha generado furor entre sus seguidores. Se trata de dos fotografías de Tom Holland; en la primera, él aparece con el traje de 'Spider-Man' -salvo la máscara- en un set de grabación.



La siguiente imagen es la que ha 'derretido el corazón' de los fans. Se trata de Holland cuando era pequeño portando también traje del 'hombre araña'. En la foto, el pequeño niño aparece señalando a la cámara.



"Mi Spider-Man, estoy muy orgullosa de ti", escribió la actriz. Y agregó: "Algunas cosas nunca cambian, y es bueno". La publicación, luego de tres días de estar en su perfil, ya suma cerca de 14 millones de 'me gusta'.



Durante los últimos días, ante la gran acogida que ha recibido la más reciente entrega de 'Spider-Man', Tom Holland ha dedicado mensajes de agradecimiento tanto a los actores que lo acompañan en la película -entre ellos, Zendaya- como a los fanáticos.

