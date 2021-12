Spider-Man: No Way Home ya está disponible en las salas de cine de todo el mundo. La cinta, dirigida por Jon Watts, llegó para sorprender a los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (UCM).



Miles de personas ya tienen su boleta asegurada para verla en la pantalla grande. De hecho, se espera que supere los mil millones de dólares en taquilla, de acuerdo con el medio ‘Forbes’, lo que podría ser el mejor estreno a comparación de ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’, y ‘El Hobbit: un viaje inesperado’.



Mañana se estrena #SpiderManNoWayHome y si ven esta imagen con un texto, ¡NO LO LEAN! Significa ¡PELIGRO! y les recomiendo alejarse de ella. pic.twitter.com/33BGRWa52L — Danku (@danievaj) December 14, 2021

¿Quién diría que en No way home sale Spiderman? pic.twitter.com/Xf6mQIpWK8 — Fredd 🦆 (@lasheron) December 15, 2021

Las redes sociales se han llenado de memes para darle la bienvenida a la nueva entrega del ‘Hombre Araña’. Por supuesto, varios de los internautas han intentado a toda costa evitar los spoilers, incluso silenciando palabras de Twitter.



muchos de ustedes mañana con spiderman pic.twitter.com/sCyypWM6iU — Luis Daniel (@luisdanieluq) December 14, 2021

Me gano la curiosidad y terminé viendo un montón de spoilers #SpiderManNoWayHome #SpiderMan pic.twitter.com/n0zQbustQ9 — ·͙☽ (@shshnobody) December 15, 2021

Actualmente solo existen dos tipos de personas con Spiderman No Way Home.#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/kgOx5DKdLG — Gabi (@gabrieldaq8) December 14, 2021

Los que no Los que estan

quieren ver los buscando Spoilers

Spoiler hasta por debajo

de las piedras#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/5cewG3gh9j — 🌸Gabs ✨ (@Goldenvante_97) December 14, 2021

Y que Dios nos libre de los spoilers. Amén. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/1qzHoyVPuu — Lomitos Suavecitos (@SuavesLomitos) December 15, 2021

Tom Holland, quien protagoniza la película, es otro tema de conversación entre los internautas. Con su papel de ‘Peter Parker’ ha causado sensación, por lo cual ha pensado hasta en ausentarse un poco del mundo digital.



“He estado debatiendo con dejar de seguir a todos porque estoy atrapado. Eliminaré mi Instagram durante semanas y solo lo descargaré para publicarlo nuevo”, aseguró Tom, de 25 años, en charla con la agencia de noticias ‘BBC’.



#SpiderManNoWayHome



Tom Holland

Llorando tras

la premiere YO: pic.twitter.com/Rb94WnyPYV — Marvel Estrenos 📅 (@MarvelEstrenos) December 14, 2021

Tom Holland cuando todos quieren ver a los anteriores Spiderman más que a él: pic.twitter.com/s3gwQhCckb — Singularidad (@doblementerico) December 14, 2021

Tom Holland llegando al día del estreno de No Way Home sin haber spoileado nada:#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/itwh4P9Opf — Ethan Overthinker❄️ (@im_nota_human) December 14, 2021

La pareja del momento en la ficción y en la vida real está conformada por Holland y Zendaya.



La actriz estadounidense, de 25 años, encarna a ‘Michelle Jones’ desde 2017, cuando apareció por primera vez en ‘Spider-Man: Homecoming’. Además de las cintas de superhéroes, Zendaya es reconocida por su participación en programas infantiles como ‘Shake It Up’ o ‘K.C. Undercover’.



Quédate con el que te vea como Tom Holland a Zendaya. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/zzCmCL05Sz — TDMAX (@tdmaxcr) December 14, 2021

Zendaya en el estreno de spiderman / mi amiga y yo pic.twitter.com/jymrK0ZRoc — dani de lombardo (@danielaalrc) December 15, 2021

La crítica le ha dado muy buenas calificaciones a la película. A partir de 108 reseñas, el sitio especializado ‘Rotten Tomatoes’ le otorga una puntuación de 94 por ciento.



“Es un dispositivo nervioso que solo podría haber funcionado en estos tiempos de sobresaturación de los cómics, utilizando la preocupante repetitividad de Hollywood para una ventaja curiosa, aunque leve”, opinó Richard Lawson, de la revista ‘Vanity Fair’.



“Está a la altura de las expectativas”, comentó Kristen Acuna, del medio ‘Insider’.



Así ya empiezan a rondar las opiniones sobre la incursión de Marvel en el multiverso, pues se sabe que hay reunidos personajes de diferentes sagas.



¿Quién estará? Para saberlo tendrá que ver las 2 horas y 28 minutos de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Todos mañana eligiendo outfit antes del estreno de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/Iv1Lp97ELN — Daniel Virgen (@DanielVirgenSG) December 14, 2021

Yo el 16 entrando a ver Spiderman pic.twitter.com/Qc5hcXrrbS — Just MISH (@Gnoiser3) December 12, 2021

No conseguiste entradas para Spiderman y ahora tampoco para Coldplay pic.twitter.com/ynuc45embL — Papi Sergito (@PapiSergito) December 13, 2021

