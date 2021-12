‘Spider-Man, No way Home’: se filtra posible spoiler de la película

A tan solo unos días del esperado estreno de la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’, varios internautas permanecen con las mismas dudas.



¿Será esta la película en la que los tres actores que dieron vida a ‘Peter Parker’ estarán juntos? O ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield serán parte del reparto?

La película se estrenará el 16 de diciembre y en internet hay unas posibles pistas que responderían estas preguntas.

El tráiler de la película

En agosto de este año se lanzó el tráiler de la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, el cual, con tan solo tres minutos, provocó una gran cantidad de reacciones entre los internautas.



Según el avance, se confirmó la presencia de recordados villanos como el ‘Doctor Octopus’ y el ‘Duende Verde’.

Rumores sobre el regreso de las tres arañas

Con ello, los rumores y suposiciones sobre la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield no tardaron en tomarse las redes sociales.



Sin embargo, no existía ni existe una confirmación oficial.



Según parece, el estudio cinematográfico Marvel Studios y la productora Sony Pictures no han querido dar detalles de lo que sería una gran sorpresa para los fanáticos de Spider-Man.



Aun así, hay varias filtraciones que indican la posible aparición de los recordados actores.

Pistas y posibles spoilers

Esta semana en Tik Tok, un usuario llamado @stay_off_my_lawn publicó dos videos, en los cuales se logra ver que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en la película.



En el primer metraje, el internauta muestra la página de ‘Cineplex’. De hecho, estaba en el portal de compra de boletas.



El usuario durante el video hizo énfasis en el reparto, pues el cine publicó los nombres de los antiguos Peter Parker.



Y como si fuera poco, el internauta tiene un segundo video. Esta vez del Twitter oficial de Sony Pictures, en el cual la productora publicó un clip de expectativa para el estreno y en la parte superior escribió “All three Spider's will return”, que significa “Las tres arañas regresarán”.



Sin embargo, al parecer, este tuit fue eliminado.

En octubre, el actor Jaime Foxx, quien interpreta al villano ‘Electro’, publicó en su cuenta de Instagram una ilustración en la que aparecen tres SpiderMan. En la publicación el artista indicó que se encontraba emocionado por su participación en la nueva entrega.



Sin embargo, lo que causó conmoción es que el actor había confirmado la presencia de los 'Peter Parker'.



El artista eliminó la imagen, pero para ese entonces la publicación se había vuelto viral.

