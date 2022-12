Mel B, Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton y Geri Horner son las integrantes de Spice Girls, una banda británica formada en 1994 y conocida por ser la intérprete de canciones como ‘Wannabe’, ‘Stop’, ‘Viva Forever’ y ‘Spice Up Your Life’, entre otras.

En el 2001 se separaron, y aunque regresaron en el año 2007, en el lapso de los seis años en los cuales no estuvieron juntas, cada una de ellas hizo su carrera como solista. Sin embargo, eso no les impidió continuar con la banda, dado que varios medios británico han señalado que posiblemente harán una gira para el 2023.

“Las cuatro chicas llevan ya un tiempo hablando de una gira mundial, y esta reunión confidencial estaba ya programada desde hace meses. Necesitan ultimar detalles sobre los futuros conciertos. El plan ahora mismo pasa por empezar el tour en Australia”, dijeron los productores al diario ‘The Sun’.

A pesar de que Spice Girls fue una de las bandas más icónicas del mundo durante los años 90, hay canciones que no tuvieron tanto éxito como pensaban.



Ese fue el caso de 'C. U. Next Tuesday' o como se traduce en español 'Nos vemos el próximo martes', una canción grabada hace 27 años por las Spice Girls, pero que no es del agrado de las artistas, tanto así que se negaron a incluirla como bonus track para su disco lanzado en el 2021 llamado 'Wannabe 25', ya que la palabra que se forma si se unen las primeras letras del nombre, es “políticamente incorrecta”, informó el portal 'Diario Libre'.

La palabra que se forma es 'Cunt' y hace referencia a los genitales femeninos. Sin embargo, a principios de esta semana, una persona ingresó a la cuenta oficial de la banda y la publicó en YouTube. Aunque las artistas decidieron no hacer un escándalo con el tema, hasta el momento no se sabe quién fue el responsable.

A pesar de que el video tiene más de cuatro mil vistas en la plataforma, las famosas prefieren que un error de su pasado no les afecte en sus nuevos proyectos. Sin embargo, en varios medios locales aceptaron que esa es una palabra que no utilizarían hoy en día.

