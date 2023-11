SpaceX: falla en el lanzamiento del Starship, el colosal cohete que perdió contacto

En su segundo intento de lanzarlo al espacio, la nave espacial tripulada Starship de SpaceX alcanza una altitud de casi 145 km sobre la tierra, sin embargo, los ingenieros perdieron contacto con esta.



Este segundo vuelo, aunque alcanzó una mejor altura que en el primero, no logro todos los objetivos que la compañía de Elon Musk esperaba.



Las dos partes del cohete se separaron como se esperaba, no obstante, el propulsor inferior explotó después de desprenderse.

Aunque esto no era un gran problema, más tarde fue posible detectar que la parte superior del cohete que perdió.



De acuerdo con Rebeca Morelle, reportera científica de la BBC, cuando un cohete se extravió se considera como un acontecimiento 'no nominal', qué significa que no es el adecuado.



Elon Musk y su compañía deberán descubrir qué es lo que está saliendo mal en estos lanzamientos para luego intentar un tercer evento espacial.



(Le puede interesar: Nasa logró enviar mensajes más allá de la Luna: ¿en qué consiste el experimento?)

Todo estaba previsto para que si algo salía mal, como ocurrió, los restos del Starship cayeran en el Atlántico, sin embargo, estos terminaron en el Golfo de México.



(Lea más: Astronautas dejaron caer bolsa de herramientas en el espacio: ¿va a caer en la Tierra?)



El computador a bordo de la nave explotó justo después de que se desprendiera su primera parte y sus restos se encontraron esparcidos en este continente, por la altura que alcanzó en el lanzamiento: 140 metros por encima de la Tierra.



"Sabíamos que existía la posibilidad de que el propulsor no sobreviviera, pero tomaremos esos datos y descubriremos cómo podemos mejorar el propulsor para la próxima etapa caliente", expresó Kate Tice, gerente senior de Ingeniería de Sistemas de Calidad de SpaceX.



Cabe recordar que SpaceX tuvo inconvenientes en el primer vuelo ejecutado en abril, cuando varios de sus motores se apagaron de repente y comenzó a girar fuera de control pocos minutos después del despegue.



Dadas estas condiciones, SpaceX fue obligado a autodestruir el sistema, cuyos rastros cayeron también sobre el Golfo de México.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

